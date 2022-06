La razón por la que Ana Claudia Talancón tuvo que ser llevada al hospital en plena grabación

Inmortalizada por actuaciones en proyectos como Soy tu fan y Arráncame la vida, Ana Claudia Talancón ha seguido explorando su faceta como intérprete a través de diferentes historias en el cine y la televisión. A su vez, la guapa actriz ha sabido conjugar su entrega y dedicación profesional con su vida personal, pues en este aspecto también se encuentra realizada. Si bien hasta donde se sabe está felizmente soltera, este estatus sentimental no ha sido impedimento para que busque iniciar una familia, pues hace poco dio a conoce su intención de convertirse en madre por medio de la adopción. En este momento de plenitud y equilibrio en su vida, Ana Claudia fue sorprendida por una situación que la llevó a ser hospitalizada en medio de la grabación de una serie en la que participa.

La actriz de 42 años tuvo que ser llevada al hospital por la inesperada reacción que le provocó el inhalar las sustancias químicas con las que fue sanitizado el camper en el que se encontraba. "Unos químicos con los que limpiaron el camper donde estaba yo descansando y fue horrible, la verdad", contó en entrevista con Ventaneando. La intérprete ya había compartido en sus redes sociales algunos vistazos de su inesperada hospitalización, lo que de inmediato preocupó a sus fans. Ana Claudia detalló los síntomas que presentó en aquel momento, los cuales la alarmaron a ella y a quienes la acompañaban entonces. "Empecé a vomitar sangre, entonces me asusté horrible, pidieron una ambulancia y me llevaron al hospital", relató la intérprete, quien está por estrenar la miniserie El Refugio, proyecto en el que trabajó con Alberto Guerra, Zuria Vega y Camila Valero.

"Al parecer tengo una clase de alergia específicamente a estos químicos, entre ellos el cloro, y como tipo amoniaco y me inflamaron los pulmones", detalló la actriz. "Me hicieron radiografías, tomografías, resonancia magnética, pues tenía los pulmones inflamados, que tenía laceraciones en el estómago, en la tráquea...", agregó. Tras se ingresada al hospital, la actriz tuvo que permanecer internada varios días debido a la los efectos que provocados por la exposición a dichos químicos. "Estuve tres días en el hospital, estuve dos noches... La sufrí, todavía tengo moretones de los catéteres que me pusieron, de los picotazos que me dieron para poderme meter todas las medicinas que me dieron", explicó.

Por fortuna, Ana Claudia ha podido recuperarse satisfactoriamente tras aquel susto que interrumpió su trabajo en el set y que alarmó a sus fanáticos. "Me siento muchísimo mejor, me he recuperado muy bien, he hecho todo bien para poder estar sana y me siento muy agradecida", continuó la intérprete, quien durante la entrevista con el programa de TV Azteca se dejó ver muy tranquila y visiblemente mejorada.

Sus planes de incursionar en la matenidad

Ana Claudia se refirió también a un tema completamente ajeno a este incidente, y es aquel relacionado con su ilusión de convertirse en mamá. Anteriormente, la actriz había revelado a la revista Caras su deseo de incursionar en la maternidad por medio de la adopción. En esta charla con el programa que lidera Pati Chapoy, la intérprete reveló que este deseo se consumará hasta el próximo año, pues por ahora está enfocada en cumplir sus compromisos laborales. "Este año va a ser de trabajar, trabajar... Y ahorrar para poder llevar a cabo todos estos maravillosos planes que tengo, los cuales me emocionan muchísimo y que jugarán un papel tan importante en mi vida", comentó emocionada, y detalló que buscará alternar su faceta de mamá con su trabajo en la actuación. "Nunca pienso dejar mi carrera, obviamente, serán bebés viajeros, les tocará una mamá viajera, una mamá trabajadora", comentó.

