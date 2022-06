Khloé Kardashian ¿estrena nuevo amor?

Luego de su mediática separación de Tristan Thompson, quien se vio involucrado en un escándalo de paternidad a finales del año pasado, Khloé Kardashian ha retomado el curso de vida, enfocada en sus proyectos personales y familiares, y muy en especial en su pequeña True, la hija que tuvo con el basquetbolista. Y aunque hace unas semanas la menor de las hermanas Kardashian aseguraba estar completamente instalada en la soltería, todo parece indicar que Khloé podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, y todo gracias a su hermana Kim Kardashian.

Y es que de acuerdo con la revista People, que cita a una fuente cercana a la familia, la empresaria de 37 años ha estado saliendo con un misterioso galán, del que se desconoce su identidad, al que conoció hace algunas semanas gracias a su hermana Kim, durante una cena a la que asistieron juntas. Según el informante citado por el medio, Khloé se siente muy bien al lado de su prospecto, aunque su relación se encuentra aún en las primeras etapas. Por otro lado, la fuente se ha negado a revelar la identidad del misteriosos hombre de Khloé y solo se limitó a asegurar que se trata de un reconocido inversor.

Estas declaraciones surgen tan solo unos días después de que la hija de Kris Jenner desmintiera un supuesto romance con otro jugador de la NBA, aprovechando la ocasión para dejar en claro que por ahora está enfocada en su pequeña hija y en sus proyectos personales. “Los amo. Gracias por los buenos deseos, pero ¡definitivamente NO es verdad! No estoy viendo a nadie. Soy feliz centrándome en mi hija y en mí por ahora”, expresó Khloé en redes sociales, dando respuesta a una publicación de la cuenta de Instagram creada por fans, @kardashiansocial, en la que se aseguraba que la empresaria dueña de la marca Good American estaría iniciando un romance con otro basquetbolista.

¿Cuál es el estatus de su relación con Tristan Thompson?

Luego de que Khloé Kardashian diera por finiquitada su relación con Tristan, el padre de su hija, tras enterarse de la demanda por paternidad que tenía en su contra, una noticia de la que se enteró gracias a los medios de comunicación y prácticamente al mismo tiempo que lo hacía todo el mundo, según pudimos ver en el último capítulo de la primera temporada del reality The Kardashians, todo parece indicar que la socialité cortó de tajo la comunicación con su ex, por lo que no ha hablado con él desde el pasado mes de diciembre, cuando surgió esta información, limitando sus interacciones solo a temas relacionados con la hija que tienen en común, según ha informado el Daily Mail.

Algo que quedó en claro el pasado fin de semana, cuando Khloé Kardashian y Tristan Thompson se volvieron a ver las caras luego de su sonada separación, la cual se dio en medio de un escándalo por paternidad, que finalmente el basquetbolista se vio obligado a aceptar de forma pública, mientras se disculpaba con su ex. El encuentro se dio durante el recital de baile en el que participó la pequeña True, una oportunidad en la que pudieron pasar tiempo de calidad al lado de su hija y como la familia que siempre serán a pesar de las circunstancias. De hecho, se sabe que también pasaron juntos el Día del Padre, pues fueron captados disfrutando de una comida en un lujoso restaurante de Los Ángeles, en donde también estuvo presente Kris Jenner, dejando en evidencia que su relación es cordial y que han dejado atrás las diferencias, todo por el bien de su pequeña.

