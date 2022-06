Omar Chaparro y su mano a mano de baile con su hijo Emiliano

Para Omar Chaparro su carrera en el medio artístico ha sido sin duda un pilar en su vida, sin embargo, más allá de actual y bailar, lo que disfruta como nada es su tiempo en familia. El intérprete está felizmente casado, desde hace más de 20 años, con Lucy Ruiz de la Peña, madre de sus tres hijos. “Soy un tipo muy enamorado de mi mujer, y me gusta estar con ella, y me gusta que se duerman temprano para que me dejen estar con ella”, contaba en entrevista para La Hora ¡HOLA! hace un par de años. Y en lo que respecta a sus hijos, el actor ha buscado enseñarles a trabajar duro para cumplir sus sueños. "No hay un manual para educar a los hijos, y siempre trato de darles una lección o regañarlos, pero me he dado cuenta que luego no escuchan. Me doy cuenta que el ejemplo es una orden silenciosa", comentaba hace poco a El Sol de México. Andrea, su primogénita, ha debutado ya como actriz y cantante, mientras que Emiliano, su único hijo varón, lo acompañó hace tiempo en un proyecto televisivo, el cual sirvió además para que ambos estrecharan el vínculo que los une. "Este chinito no sólo me tiene demasiado orgulloso sino que además ha sido un gran maestro que me inspira a vivir al máximo y me recuerda cada día a ver la vida con los ojos de niño. Te amo hijo", escribía el también cantante al celebrar los 17 años de su hijo el pasado 3 de mayo, Ahora, Omar se ha dejado ver nuevamente con el joven, pero no ha sido en una serie, sino en un divertido video en redes sociales que ha dejado más que claro que además de todo, están unidos por el talento. De lo más espontáneos, el actor y Emiliano protagonizaron una sesión de baile en pleno estacionamiento, dejando a más de uno boquiabierto con su buen ritmo. "La experiencia o la juventud", escribió Chaparro al compartir ese momento en su TikTok; haz click abajo para verlos.