Bárbara Mori abre su corazón sobre lo que vivió en el pasado: 'No era capaz de reconocer mi valor'

El paso del tiempo juega a favor de Bárbara Mori, cuya historia personal está marcada por duros episodios acontecidos en los primeros años de su vida y parte de su juventud. Con una actitud positiva, la actriz se dispuso a echar mano de esas experiencias y hoy las asume como valiosos aprendizajes, pasajes de los que además habla con total apertura siempre que surge la oportunidad, pues uno de sus principales objetivos es ser empática con quienes atraviesan por situaciones similares. Esta vez, la actriz abrió su corazón para compartir un profundo mensaje de amor propio, relatando parte de sus experiencias y de cómo fue que tomó la decisión de emprender un proceso de sanación, esto en un periodo en el que se sentía carente de valor.

Tan abierta como suele ser, Bárbara tomó sus redes sociales para brindar su testimonio, recordando cómo ese cúmulo de ideas de alguna manera le hicieron perder la brújula. “Antes no era capaz de reconocer mi valor por las circunstancias que me rodearon en los primeros 17 años de vida. Durante ese tiempo fui generando una creencia de que yo no era suficientemente buena para recibir el amor de quien me trajo al mundo…”, contó la estrella de telenovelas como Rubí. “Dependiendo las situaciones que vivimos cuando crecemos nos vamos formando ideas que terminan por convertirse en creencias que limitan nuestra percepción y nos relacionamos con el mundo exterior a partir de ellas…”, dijo.

Bárbara habló de cómo fue que eso influyó en su pensamiento así como del ímpetu que tuvo al momento de buscar una solución, lo que le permitió descubrirse de una manera extraordinaria, echando abajo esas creencias que le impedían crecer. “En mi caso, esa creencia me acompañó muchísimos años de mi vida y tenía miedo de que el mundo se diera cuenta de que ‘yo no valía’. Hasta que empecé a hacer contacto con mi ser interior y comencé un trabajo de sanación muy hermoso y transformador. Y descubrí no sólo que y sí valía, sino que mi valor no se basaba en mi físico ni en lo que los demás esperaban de mí. Mi valor se basa en la consciencia que florece dentro de mí. Haber encontrado mi valor fortaleció cada rincón de mi ser…”, agregó.

La actriz ilustró sus palabras con una fotografía en la que aparece enviando un beso a la cámara, disfrutando de un instante junto a una de sus mascotas. Así mismo, Bárbara instó a sus seguidores a emprender el camino hacia el autodescubrimiento, deseando lo mejor a todos los que estuvieron pendientes de su mensaje. “Los invito a que se asomen dentro de su ser y se dejen sorprender por su belleza”, concluyó. Por supuesto, algunos famosos como Esmeralda Pimentel reaccionaron a sus palabras, poniendo en alto su calidad humana y el orgullo de poder compartir con ella una amistad. “Tienes un corazón sumamente generoso. Tu alma es impresionantemente bella y somos afortunados quienes hemos llegado a conocerte”, dijo.

Unida a sus hermanos

La infancia es para Bárbara Mori una etapa de duros acontecimientos. Lo cierto es que durante ese periodo, pudo salir adelante uniendo fuerzas con sus hermanos, según relató anteriormente. “Yo salí adelante por el amor de mis hermanos que me acompañaban, porque crecí incluso sin mamá y salimos adelante, precisamente por ese amor que fuimos construyendo a través de los años. Fue un proceso muy duro, no fue nada fácil para mí me tomó muchísimos años, a mis hermanos también, podernos recuperar de la violencia…”, contó en entrevista para el programa televisivo Ventaneando, en el que también aconsejó a los menores de edad a denunciar cualquier tipo de violencia.

