Desde Canadá, la esposa de Checo Pérez comparte emotivas fotografías con el piloto

Hace poco, Sergio Pérez atravesó por el que seguramente fue el momento más polémico en su carrera, el cual a su vez alcanzó su vida personal. Luego de su histórico triunfo en el Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano se colocó en el centro de la opinión pública debido a la difusión de unos videos del festejo de su victoria en la pista de carreras. Ante esta situación, el tapatío salió a dar la cara, ofreciendo una sincera disculpa y dejando clara su disposición a dar la vuelta a la página. Y así ha sido, pues tras aquella mediática situación, Checo ha continuado con su agenda y hace poco viajó a Montreal para participar en el Gran Premio de Canadá. Y no ha estado solo en esta competencia, pues ha contado con el apoyo de su esposa, Carola Martínez, quien incluso ha compartido algunas fotos junto a Pérez.

Este fin de semana Carola compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos que revelaron que se encontraba junto a su esposo en Canadá. La primera de ellas, al parecer retomada de otro sitio, se le veía caminando a su lado, mientras el piloto usaba distintas prendas con los logos de su escudería, Red Bull Racing. Por su parte, ella iba ataviada con un conjunto café, así como un top negro. Una cuenta de fans dedicada a la descubrir los outfits de las 'primeras damas' de la Fórmula 1, detalló que la esposa de Checo eligió para esta ocasión un pantalón y una sobrecamisa de lino de la firma Adolfo Domínguez. No obstante, la socialité tapatía no agregó ninguna descripción en esta imagen, la cual ya había sido difundida en otros sitios, luego de que ella y su esposo fueran captados saliendo de un hotel en Montreal.

Fue la siguiente fotografía que publicó en sus Stories en la que imprimió un toque más personal, pues en primer lugar se trató de una selfie tomada por ella. En la imagen se les veía a Carola y a Sergio muy juntos, esbozando una sonrisa mientras posaban para la cámara. "Listos", escribió en inglés agregando un emoji de corazón, dando a entender que dicha foto pudo haber sido tomada antes de que se lanzaran al Circuito Gilles Villeneuve, lugar que acoge el Gran Premio de Canadá. Si bien tanto el piloto como su esposa han preferido mantenerse al margen de los rumores que los alcanzaron tras aquella polémica filtración, esta publicación bien podría ser una sutil respuesta a quienes ponen en duda la solidez de su matrimonio. La pareja acaba de celebrar su cuarto aniversario de bodas, pues se casó el 1 de junio de 2018. Tienen tres hijos, el mayor de 4 años y el más pequeño nació apenas en mayo pasado.

En la tercera foto que Carola compartió en sus Intstagram Stories mostró su encuentro con la modelo brasileña Kelly Piquet, pareja del piloto Max Verstappen, integrante de la misma escudería que Checo, así como con la ex Spice Girl, Geri Halliwell, quien está casada con Christian Horner, expiloto y jefe de Red Bull Racing. La guapa tapatía dejó ver la bien que la pasó en este evento, con todo y que no resultó de la mejor manera para el mexicano. Y es que el pasado fin de semana Pérez tuvo problemas con su vehículo, los cuales lo obligaron a abandonar la carrera apenas en la novena vuelta. Ante esta situación, la prenda internacional le otorgó bajas calificaciones al mexicano. Checo admitió que las cosas no resultaron segpun lo esperado, pero dejó ver su entusiasmo para la siguiente competencia. "No fue el fin de semana que esperábamos, es triste dejar Montreal sin un solo punto. Lo siento por mi equipo y la afición. Tuvimos un problema con la caja de cambios, pero estaremos listos para contraatacar", escribió en su Instagram, antes de felicitar a su compañero Verstappen, quien se situó en el podio más alto.



Carola, fan número 1 de Checo

Dedicada a la crianza de sus tres hijos, Carola no es muy activa en redes sociales, sin embargo, muchas de las publicaciones que hace tienen que ver con su apoyo y amor a Checo. Fue en noviembre de 2021 cuando hizo su más reciente post en su feed de Instagram, y efectivamente se trató de una foto junto a su esposo. La imágen los muestra a ambos cargando a Sergio Jr, su primogénito, al parecer enmedio de la celebración del Gran Premio de México, competencia en la que el tapatío se llevó el tercer lugar. "La fe mueve montañas. Juntos siempre para siempre", escribió la madre de tres junto a la imagen. Semanas antes, Carola compartió una foto posando con Pérez en el Circuito de Las Américas en Austin, Texas, en medio del Gran Premio de Estados Unidos, en el que también el mexicano se colocó en el tercer podio. "Súper orgullosa de ti", escribió la esposa de Checo.

