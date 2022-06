Alan Tacher sobre su salida de TV Azteca: 'Yo no podía pisar México'

Sin duda alguna, Alan Tacher es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión latina. No en vano lleva varias décadas encabezando los shows más importantes en las televisoras de mayor renombre. Sin embargo, su paso por TV Azteca fue un parteaguas en su carrera, pues fue ahí donde logró consolidarse como uno de los mejores presentadores del país gracias a los distintos proyectos en los que participó, los cuales resultaron ser todo un éxito, siendo La Academia el que más proyección le dio a nivel internacional. Y aunque los años que formó parte de Azteca fue una auténtica luna de miel, al final las cosas no terminaron del todo bien, tanto así el comunicador de 51 años se vio forzado a no regresar a México debido a las distintas demandas que enfrentó tras su estrepitosa salida de la televisora, pues tenía temor a ser arrestado y encarcelado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló el presentador del programa Despierta América durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, en la que con total sinceridad habló de las razones que lo llevaron a dejar TV Azteca y las graves consecuencias a las que se enfrentó por el error de alguien más. “Estuve 13, 14 años (en TV Azteca). El problema fue que de repente por unas cuestiones de contrato, no conmigo… Yo ya era parte de la compañía de Giorgio Aresu (productor de La Academia), en ese momento estábamos haciendo La Academia USA, pero yo ya no era parte de Azteca, fueron por cuestiones de dinero y de contrato, ya no terminamos esa Academia”, reveló el conductor. “El problema fue que nos vamos a Miami, nos quedamos en Miami, y nos entrevista Abraham Zabludovsky y nos dice: ‘oye ¿qué pasó?, ¿Por qué se van?’ Y ahí Giorgio cometió un error garrafal que habla mal de Ricardo Salinas Pliego, pero habla mal, fuerte, y dice unas cosas que dije: ‘ya valió…’”, relató Tacher.

Como era de esperarse, las declaraciones del productor de origen italiano hicieron eco en la televisora, en donde no se quedaron de manos cruzadas y comenzaron una afrenta legal en contra del presentador y su productor. “A partir de ahí nos cayeron demandas por cielo mar y tierra y yo decía ‘perdón, no dije nada, y fue una crisis, luego yo no podía pisar México, mi pasaporte estaba bloqueado, como criminal... En la demanda ellos argumentaban en su momento que era penal, no era civil, entonces en el momento en el que yo pisara México era cárcel”, señaló.

VER GALERÍA

Alan reveló que, además de todo el conflicto legal, en una de las demandas que Azteca había presentado en su contra argumentaba que él no podía trabajar en otra empresa hasta pasados ciertos años después de su salida de la televisora del Ajusco, pues ellos eran dueños de los derechos de su imagen. “Yo tenía derechos a nivel mundial de mi imagen, entonces no podía hacer nada en ningún lado hasta no se cuántos años después de salir de TV Azteca”, detalló.

Agradecido con Salinas Pliego

Independientemente de la delicada situación que enfrentó con TV Azteca tras dejar la televisora, Alan Tacher reconoce que su carrera no hubiera sido la misma sin la oportunidad que se le dio en este lugar, por lo que hasta la fecha se siente agradecido con la empresa y con Ricardo Salinas Pliego, con quien lamentó no haber tenido la oportunidad de tener un buen cierre de ciclo. “Siempre me quedé con esas ganas de ofrecerle una disculpa por no despedirme, por no agradecerle lo que hizo por mí. Siempre se me quedó eso hasta el día de hoy de decirle ‘discúlpeme’, porque de verdad que la relación que teníamos los dos era increíble y por esta situación, sucede esto y nunca más supe de él”, expresó.

VER GALERÍA