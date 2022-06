Issabela Camil defiende su matrimonio: 'Estoy muy segura de mi relación'

Pocas veces, Issabela Camil habla de su vida privada públicamente. Sin embargo, la actriz no duda en alzar la voz siempre que sea necesario, como cuando surgen críticas relacionadas a su matrimonio con Sergio Mayer, con quien se casó hace poco más de 15 años. De esta manera, la actriz pone en alto su relación sentimental con el ahora funcionario público, una historia de amor que a diario mantiene a ambos ilusionados, pues además tuvieron la dicha de formar una familia integrada por dos hijas. De manera contundente, la intérprete envió un mensaje a quienes hacen señalamientos sobre su vida personal, así como a todos aquellos que emiten opiniones sobre su esposo.

Issabela conversó unos minutos con los medios de comunicación durante su asistencia a un reciente evento público, espacio en el que tomó la palabra para defender de manera contundente su matrimonio y referirse al impacto que la crítica suele tener en sus vidas. “Llega un momento en que sí me harta y digo: '¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Ya!'. Siempre…”, expresó ante los reporteros, afirmando que de alguna manera tanto ella como Sergio están conscientes de lo que trae consigo la exposición dado el lugar que ocupan en sus respectivos ámbitos. “Siempre que estás en un trabajo como es la política, como es esta escena actoral, siempre (hay crítica) y es válido. La crítica es parte de este terreno que uno pisa. Simplemente siento también que de repente quieren inventar cosas, se las sacan de las mangas, de no sé dónde…”, dijo.

En otro punto de la charla, Issabela también señaló por qué razón prefiere reservarse los comentarios ligados a su entorno privado y a los acontecimientos de su pasado, como lo fue su noviazgo de años atrás con Luis Miguel. “Yo soy una persona muy privada. Mi relación con las personas que he tenido relación en mi vida las considero muy personales. Si yo no he hablado del tema en tanto tiempo, y siempre lo he dicho, si en algún momento me separaría de Sergio, o me separo de él, tampoco hablaría de él, es simplemente el tipo de personajes. No puedo prohibir que otras personas hablen porque cada quien tiene su derecho de expresarse, pero a mí no me gusta. Me gusta hablar de mi carrera, de muchas cosas y hasta cierto punto de mi familia, pero todo lo demás lo guardo…”, contó.

¿Cómo marcha su relación con Sergio Mayer?

Issabela Camil también disfruta al máximo de este instante de estabilidad, pues su matrimonio con Sergio Mayer camina sobre ruedas. La actriz habló de este aspecto de su entorno privado, al preguntarle sobre pasados rumores que afirmaban ella era una mujer celosa. “No soy celosa, la verdad que no, pero además estoy muy segura de mi relación, llevamos 17 años. Sergio es un hombre increíble, no me ha faltado jamás. Estoy muy cómoda en mi relación, estoy muy cómoda en mi piel, sé quién soy, sé el compromiso que tenemos como pareja, tenemos un proyecto muy importante y eso es lo más valioso…”, contó.

En ese espacio, la intérprete también defendió a su marido de los señalamientos hacia su persona, siendo firme sobre esos comentarios que, asegura, son infundados “No le han probado nada de lo que le culpan…”, agregó la actriz. Así mismo, habló del compromiso de Sergio con los temas ligados a la mujer. “Tiene mucho amor por la mujer, está muy comprometido con todo lo que son los derechos de la mujer, defendiendo por supuesto a la mujer y dándole voz, personal, como servidor público y como hombre…”, contó la también estrella de telenovelas.

