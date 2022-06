Juan Soler sobre su noviazgo: 'Sí es muy loco vivir tan lejos'

Han quedado atrás los tiempos en que Juan Soler se encontraba en las filas de los solteros, pues ahora se encuentra disfrutando de una relación con un amor de su juventud. En un inicio el actor fue reservado sobre este romance, pero poco a poco compartió detalles al respecto, revelando que su nueva pareja fue hace muchos años su primera novia en su natal Argentina. Finalmente, el pasado mes de mayo el también conductor presentó en redes sociales a la mujer que lo tiene feliz y enamorado: María José Barbaglia. Esta guapa argentina visitó México, y junto a su galán disfrutaron algunos atactivos turísticos en el centro del país. Luego de una serie de festejos, el presentador de Sale el Sol ha hablado de su noviazgo, y ha tocado el tema de la distancia en su relación.

Juan se sinceró sobre su vida amorosa, partiendo de su separación de Maky, la madre de sus hijas, luego de 15 años de matrimonio. "Fue largo, el proceso fue difícil, e lo personal a mí me costó muchísimo... hacerse a la idea de que eso ya no está, eso ya no es", comentó en entrevista para el programa Despierta América. "Básicamente buscas en qué fallaste para no repetir eso, para solucionarlo, poque si fallaste en ciertas cosas, definitivamente tienes que aprender de ello y mejorar", reflexionó el intérprete, quien hace apenas unos días volvió a dar clases de madurez con su cordial encuentro con su exmujer en la graduación de Azul, su hija menor.

Una vez cerrado el ciclo de su matrimonio con la madre de sus hijas, y habiendo pasado un tiempo enfocado en sí mismo, Juan se dio una nueva oportunidad en el amor, y curiosamente la encontró en brazos de quien su primera novia cuando vivía en Argentina. "Tengo una relación muy linda con María José, bueno ya la conocieron en redes, es una mujer que no está en el medio, de hecho está muy lejos del medio, está muy lejos de México, está en Argentina", comentó el actor, quien se ha dejado ver muy tranquilo y pleno en esta nueva etapa de su vida.

El intérprete ahondó en el tema de la distancia, dado que él tiene su residencia en la capital del país y ella en Sudamérica. "Nos visitamos, nos frecuentamos, estamos llevando una relación madura, una relación adulta y creo que nada está escrito, ni en relaciones y tampoco en formas", dijo, refiriéndose a las particularidades que han caracterizado este noviazgo. "Fue mi primera novia y yo fui su primer novio y nos encontramos hace un año y medio y nos quisimos dar la oportunidad. Sí es muy loco, muy loco vivir tan lejos, verte cada dos, tres meses, pero mira...",dijo de lo mas tranquilo, dejando ver que ya ha asimilado esta situación.

Juan opina sobre las relaciones a distancia

No es la primera vez que Juan habla sobre las relaciones a distancia, algo que ahora le ha tocado vivir en en carne propia. A finales del año pasado, cuando aún era un misterio la identidad de su novia, el actor opinba que no hay reglas escritas en lo que respecta a los noviazgos como el suyo, pues descartó que sea un hecho que sean más difíciles, o que favorezcan los reencuentros más efusivos. "Quién sabe, yo creo que hoy no hay fórmula", comentó entonces en entrevista para el programa Hoy. Sin embargo, los kilómetros que lo separan de su pareja no han sido impedimento para que él le exprese su amor. “La cuido y la procuro como si viviera conmigo, yo sé que ella también", dijo el galán de telenovelas. Tiempo antes, ya habóa hablado de la dinámica que ha implementado para que funcione esta relación. "Voy a seguir visitándola yo a ella y hasta que el tiempo nos junte nuevamente o vemos si esto es posible o no”, contaba en El minuto que cambió mi destino. “Creo que nada está escrito, ya si se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres… ¿por qué no tener una relación así? Yo creo que me estoy empezando a adaptar a este mundo de relaciones que no son tan ‘clásicas’”, agregaba.

