Bárbara Coppel y Alejandro Hank disfrutan de una divertida escapada a la Costa del sol

Después de celebrar su cumpleaños número 44 en París, Bárbara Coppel y su familia se trasladaron a Sevilla con, después de más de dos años de pandemia, pudieron asistir a la famosa feria de la ciudad donde los hijos de la pareja disfrutaron al máximo de esta tradición en la que todos los miembros del clan acudieron con los trajes típicos de esta festividad. Después de esa inolvidable memoria que crearon con sus hijos, Bárbara y Alejandro organizaron una nueva aventura, pero esta vez sin sus hijos, pero sí convocaron a otros dos miembros de la familia muy importantes para ella, sus hermanas, Hayley y Letty Coppel con quienes pasan unos días en la Costa del sol, en Marbella.

Hace unas horas, Bárbara compartió un álbum de fotos donde la vemos al lado de sus hermanas y de Alejandro a quien le escribió un mensaje muy especial: “Todo el corazón del mundo siempre, pero más en esta escapada por torear tanta progesterona”, escribió en una de sus historias la esposa del torero. En más de una ocasión, la socialité ha comentado que su esposo es el mejor compañero de viaje, por esta razón no tuvo problema en ser el único hombre en este viaje a Marbella donde las hermanas Coppel compartieron como hace tiempo no habían podido, debido a que, en esta ocasión, fue una escapada sin niños.

Durante la pandemia, Bárbara Coppel participó en un episodio del podcast La burra arisca donde confesó lo feliz que es su esposo quien siempre tiene el mejor plan y no importa cuánto tiempo pasen juntos, no nos una pareja que necesita sus tiempos, pues la pasan mucho mejor juntos, por esta razón, Bárbara está encantada de poder compartir todo los viajes con su esposo: “Nos llevamos súper bien, de hecho, cuando se va, lo extraño, todavía estoy en ese stage (etapa) de mi matrimonio y espero permanecer en ella siempre”, comentó en aquella ocasión la socialité.

Bárbara confesó en aquel momento que está muy enamorada de su esposo: “Yo estoy feliz con Alejandro, la más feliz del mundo. Cuando se me declaró, porque es un caballero, lo hizo todo a la antigüita, no lo podía creer, no, no, era algo espectacular”, contó en aquella ocasión en donde recordó que ella conoció a Alejandro en la preparatoria, cuando tenían 17 años. Fue gracias a Instagram que el torero la contactó de nuevo años después, cuando ambos estaban solteros y coincidieron en París.

Desde que se reencontraron, el mundo se convirtió en el escenario de su romance. Ahora, que tienen 3 hijos y la dinámica familiar ha cambiado, la pareja mantiene su espíritu nómada, tal como lo explicó al hacer un recuento de en qué ciudades ha vivido en los últimos años: “Recién casados vivimos en París, tuve a mi primera hija. De ahí, nos fuimos dos años a San Diego y en San Diego dijimos: ‘Vamos a remodelar la casa’ y Alejandro tiene negocios en Sevilla, nos fuimos y vivimos la vida en Europa que tanto nos gusta a ambos, íbamos por 4 meses (…) Ya llevamos dos años en Sevilla, estamos de regreso aquí en San Diego, nos vamos a quedar hasta Navidad, luego regresamos al año escolar en Sevilla, lo queremos hacer de aquí a que podamos, porque yo creo que nuestro instinto es ser nómada”, dijo.