Adrián Uribe presume su momento más viral al lado de J Balvin

Sin duda alguna, el talento y gran carisma de Adrián Uribe lo han llevado a ser reconocido y muy querido por el público en todo el mundo. Y es que el intérprete se ha encargado de dejar una huella imborrable en el corazón de su público con sus personajes y su inigualable sentido del humor. Sin embargo, ahora el también conductor se ha apoderado de las redes sociales a través de TikTok, donde suele volverse viral con sus divertidos videos y ocurrencias. Tal y como sucedió recientemente, cuando Adrián compartió un video en el que se le podía ver bailando de una forma bastante peculiar al ritmo de una de las canciones de J Balvin, creador de esta tendencia. Tal fue el éxito del comediante, que no tuvo más remedio que grabar una nueva versión, solo que en esta ocasión se hizo acompañar del mismísimo Balvin, por lo que juntos se dejaron ver bailando el tema ¿Que me contas?, utilizando un filtro de distorsión que enfatizaba sus pasos de baile. Como era de esperarse, el video de inmediato se volvió viral, por lo que incluso ha superado las 200 mil reproducciones en minutos. Da play al video y no te pierdas de este increíble momento entre Adrián Uribe y J Balvin.