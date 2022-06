Ana Bárbara agradece a su novio por ser una figura paterna para sus hijos

La relación que Ana Bárbara ha construido de la mano de Ángel Muñoz, su prometido, cada día se fortalece más. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suele compartir los detalles más especiales de su vida familiar y de su relación con su guapo novio, quien ha asumido un rol muy especial en la vida de los tres hijos de la cantante. Y es que según ha revelado la intérprete de Bandido, sus pequeños han encontrado en Ángel a una figura paterna, algo de lo que él se siente muy orgulloso, pues también quiere y procura a los hijos de la intérprete como si fueran sus propios hijos.

Así lo ha revelado la hermosa cantante en una reciente publicación que hizo en su perfil de Instagram, en donde a propósito del Día del Padre, reconoció la labor que ha hecho Ángel con sus hijos, así como el gran amor que les brinda de forma desinteresada. “Aquí una viva imagen de la famosa frase: ‘Padre también es el que cría’. Padre es el que con paciencia y amor entrega su tiempo, ¡sin importar si es de noche o de día! Gracias Ángel, gracias del alma de parte de todos nosotros, tu familia…”, compartió la intérprete, quien acompañó de una linda imagen familiar, en la que aparecen la cantante y sus tres hijos al lado de Ángel.

Y es que no podría ser diferente, pues el prometido de Ana Bárbara ha estado presente en gran parte de la vida de sus tres hijos, pues a través de sus redes sociales ha documentado gran parte de su relación en donde hemos podido ver al novio de la intérprete posando al lado de Emiliano, José María y Jerónimo cuando eran muy pequeñitos. Además de que en repetidas ocasiones, hemos podido ver a los retoños de la intérprete ponerse muy sentimentales a la hora de tener que separarse de Ángel, algo que hablar de la excelente relación y la conexión que tienen con él.

La historia de amor entre Ana Bárbara y Ángel

Aunque la intérprete de Loca suele ser muy discreta con lo que comparte de forma pública sobre su relación con Ángel, en 2018, la cantante confesó en El Gordo y la Flaca que conoció a Ángel Muñoz en uno de sus ingresos a los Estados Unidos, ya que él es agente aduanal: “Llevamos, bueno, vamos a cumplir cuatro años y medio”, comentó. En aquella entrevista, los planes de boda todavía no estaban en el panorama de la pareja: “A veces, cuando veo amigos de tantos años que, en las buenas y en las malas han estado, digo, se me antoja la boda, no sé, no sé, tal vez sí, tal vez no”, explicó.

En 2019, habló más de su relación con Ángel, y aunque en ese momento no habían pensado siquiera en comprometerse, la cantante ya veía en él a alguien con quien le gustaría pasar el resto de sus días. “Estamos bien, es una gran figura paterna de mis hijos y yo le agradezco mucho porque esos cimientos que tengo en la casa, de yo poder salir a todo esto, yo me voy por tres cuatro días, es gracias a que él (me apoya)”, señaló. Sobre la posibilidad de envejecer a su lado expresó: “Sí me gustaría, nada más que él es muy joven, le llevó varios años… pero sí es el tipo de persona con la que yo quisiera vivir muchos años, la verdad, ojalá y se me dé”, comentó en aquella charla.

