En una ocasión especial, Mijares se deja ver como pocas veces con sus dos hijos

El momento más esperado por los fans de Lucero y Manuel Mijares finalmente tuvo lugar hace unos días, pues la expareja dio inicio su gira Hasta que se nos hizo. Los cantantes se presentaron ante miles de personas que se dieron cita los pasados viernes y sábado en el Auditorio Nacional, y superaron todas las expectativas al interpretar sus más famosos temas. Tal como lo habían anticipado, sus hijos los acompañaron en estos conciertos: Lucerito en el escenario ,reafirmando su legado como intérprete y José Manuel detrás de bastidores, siendo parte de la producción. Estos de alegría y emoción por compartir con el público, fueron rematados con un festejo muy especial: el Día del Padre. Haciendo gala de su amistosa relación con Mijares, Lucero no dudó en dedicarle unas palabras al padre de sus hijos: "Que tengas un día tan espectacular como ayer y antier", escribió la intérprete de Veleta en su dedicatoria a su ex, compartiendo algunos fragmentos de sus recientes shows en la Ciudad de México. Por su parte, el cantante quiso enviar a sus seguidores un mensaje por esta celebración, y para ello contó con los mejores cómplices: sus hijos, de quienes no puede estar más orgullos. Sonriente, el cantante se dejó ver con sus dos retoños, quienes se unieron a él en su felicitación a todos los papás, reafirmando a su vez que se encontraban juntos en los festejos. Haz click en el video para ver este momento padre e hijos.