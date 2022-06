Sergio Mayer Mori se sincera sobre su novia: 'Es la mujer que me ha enderezado la vida'

Hijo de reconocidas personalidades en México, Sergio Mayer Mori ha trabajado para hacerse de un nombre propio en el medio artístico, camino que no ha sido del todo fácil. Y es que a este apuesto joven le ha tocado enfrentarse al escrutinio público, como hace tiempo sucedió luego de que emitiera algunos comentarios sobre uno de sus proyectos en la pantalla chica. Ahora, el hijo de Bárbara Mori vive una nueva etapa en su vida y su carrera, pues está instalado en Barcelona junto a su novia Raquel Chaves, quien estudia moda en aquella ciudad española. El intérprete se ha sincerado sobre su sólida relación con la joven y ha admitido que ella ha sido una pieza clave para su crecimiento como persona.

Sergio, quien fue uno de los protagonistas de la nueva versión de Rebelde, está enfocado en su música, de hecho, está a punto de lanzar un disco. Al hablar de este proyecto, el cual asegura está muy lejano a géneros populares como el reggaeton, el joven aseguró que hay mucho de su vida personal en sus canciones. "Siempre, en todo el disco; nunca cuentas historias ajenas. Tiene que ver con las personas que me han formado y por quienes soy lo que soy", comentó en entrevista con TVyNovelas, anticipando que tiene entre planes presentarse en escenarios en España o México.

En este momento de realización personal y profesional, es inevitable para Sergio hablar de Raquel, con quien lleva ya cinco años de noviazgo. Si bien ha reconocido que como todas las parejas han atravesado por momentos difíciles, ha asegurado que su presencia ha sido crucial para que su vida tomara un rumbo distinto. "Es la mujer que me ha enderezado la vida; estamos muy felices", expresó el cantante, quien a menudo comparte en sus redes sociales vistazos de su vida en Barcelona junto a su novia. "Como todos, tenemos malos ratos peleas, pero siempre salimos adelante. Ha estado conmigo en momentos muy depresivos de mi vida y me ha ayudado a salir, eso lo valoro muchísimo", admitió, sin revelar más detalles sobre aquellos episodios en su vida.

La relación con Raquel es tan sólida que incluso ya ha convivido con la madre de Sergio. A finales del año pasado Bárbara y su novio Fernando Rovzar volaron a España para visitar a Sergio en Barcelona. Tanto la actriz, como su pareja, el joven cantante y la estudiante de modas compartieron vistazos de este especial encuentro, dejando ver el gran amor y cariño que los une. No es secreto que Mayer Mori tiene una relación muy cercana con su madre, de hecho, ahora que vive al otro lado del Atlántico, la distancia no ha impedido que sigan en comunicación. "Con mi mamá hablo todos los días", contó a dicho medio. En esta oportunidad, Sergio habló además de su hija Mila, fruto de su pasada relación con la modelo brasileña Natália Súbtil. "Con mi hija no (hablo) todos los días, dependo del estado de ánimo de terceras personas, y se entiende, no siempre me la comunican, aunque yo le llamo todos los días", contó.

Se sincera sobre los sucedido tras sus polémicas declaraciones

En mayo del año pasado, Sergio Mayer Mori se colocó en el centro de la polémica debido a las declaraciones que hizo respecto a su trabajo en el remake de Rebelde, pues admitió que interpretar las icónicas canciones de RBD no era algo de su agrado. El tiempo ha pasado desde entonces, y hoy es consciente de que la forma en la que se expresó en aquel momento del proyecto en el que participaba no fuer la mejor. "Desde que tengo conciencia y memoria, siempre salgo mal con ellos, si digo una cosa, si digo otra...", comentó a TVyNovelas sobre su relación con los medios de comunicación, para luego referirse específicamente a lo ocurrido con Rebelde. "Fue un error garrafal. No debí haberlo dicho. A veces, ser auténtico, ser genuino, te cuesta", expresó.

