Evaluna Montaner comparte nuevas imágenes de su hija Índigo en un día muy especial para Camilo

Para Evaluna Montaner y Camilo, los últimos tres meses han sido realmente idílicos. Y es que tras dos años de matrimonio, la pareja le dio la bienvenida a Índigo, su primera hija, quien sin duda se ha convertido en el centro de sus vidas y en su adoración. Es por eso que la celebración del Día del Padre de este año ha sido tan importante para ellos, y en especial para el cantante, pues esta es la primera vez que el intérprete de Tutu ha podido festejar por todo lo alto esta ocasión, teniendo a su pequeñita entre los brazos y disfrutando al máximo de esta tierna etapa de vida. Tal y como lo ha demostrado Evaluna en sus redes sociales, donde a propósito de este día tan especial, ha compartido con sus fans algunas fotos de su esposo en compañía de su bebé, algo que sin duda ha emocionado a todos, pues desde que nació su primogénita, la pareja ha sido muy discreta a la hora de compartir detalles de su vida familiar.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Evaluna compartió todo un álbum de fotografías y videos en los que pudimos ser testigos de los momentos más tiernos que han vivido al lado de la pequeña Índigo, dejándose ver en momentos muy cotidianos como el cambio de pañales, dándole su biberón e incluso bailando con su mamá en pleno ensayo de uno de los conciertos de Camilo. Al pie de la publicación, la hija de Ricardo Montaner ha dedicado unas lindas palabras de felicitación para Camilo, en donde se ha mostrado sumamente conmovida ante la paternidad de su marido, quien sin duda se ha entregado por completo a su pequeñita. “Tu primer día del padre. No hay palabras para describir lo que siento por ti viéndote en este nuevo rol. Qué bien te queda, uff”, expresó la actriz.

Evaluna no pudo evitar echarle uno que otro piropo a su marido, destacando las virtudes del artista y mostrándose agradecida por el gran padre que ha sido desde el primer momento. “¡Cada día estás más guapo! Saber que Índi te tiene es la bendición más grande. Gracias por ser mi teammate en esta nueva aventura. Amo poder vivir cada segundo a tu lado. Te amo”, finalizó la intérprete de lo más emocionada.

Fue el pasado 9 de marzo cuando Camilo y Evaluna finalmente confirmaron el nacimiento de su pequeña Índigo a través de sus redes sociales, en donde se mostraron sumamente emocionados ante esta nueva etapa de vida que estaban por comenzar, dejando en claro el gran amor que tienen por la pequeña. “Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa”, compartió el cantante en un post de Instagram el cual acompañó de una serie de fotografías del día del parto y una muy especial en donde se pueden ver los piecitos de la recién nacida.

El primer Día de las Madres para Evaluna

Sin duda alguna, siempre las primeras veces son memorables y más cuando se trata de un hijo. Es por eso que Evaluna Montaner y Camilo se han encargado de enmarcar en sus corazones cada uno de los instantes que van viviendo de la mano de la pequeña Índigo. Tal y como lo fue el pasado Día de las Madres, día en el que el intérprete de Vida de Rico se encargó de consentir al máximo a su esposa, dedicándole las palabras más especiales. “Feliz primer Día de las Madres Evaluna! Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento”, expresó el intérprete conmovido. “Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. ¡Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos! ¡Aprendo de ti a diario! Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos jajaja”, finalizó el intérprete.