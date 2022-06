Pati Chapoy celebra su cumpleaños con el mensaje más especial de su hijo Rodrigo Dávila

Para la familia de Pati Chapoy este domingo 19 de junio ha sido doblemente especial. Y es que además de la celebración del Día del Padre, ha coincidido con ella el cumpleaños de la titular de Ventaneando, una ocasión en la que se ha dejado consentir por el cariño de su familia, amigos y colegas, quienes le han enviado sus más sinceras felicitaciones y buenos deseos a la periodista a través de redes sociales. Sin embargo, ha llamado la atención la felicitación que su hijo Rodrigo Dávila le ha dedicado a su mamá, pues además ha acompañado sus palabras de todo un álbum fotográfico en el que ha mostrado algunos de los momentos familiares más entrañables de los Dávila-Chapoy, e incluso algunas postales del recuerdo que sin duda han emocionado a todos los seguidores de esta famosa familia.

A través de su perfil de Instagram, el vocalista de Motel dedicó una linda felicitación a su mamá, pero también a su papá, Álvaro Dávila, en la que aprovechó para agradecerles por todo lo que a lo largo de su vida le han dado, dejando en claro el gran amor y admiración que tiene por ellos. “Hoy toca agradecer y felicitar a las dos personas que más me han ayudado a poder ser quien soy. Gracias por la vida de enseñanzas, de virtud y de amor que hemos tenido. Celebro cada día, cada plática, cada abrazo, cada momento a su lado. Feliz cumpleaños y feliz Día del Padre”, expresó el artista emocionado al pie de la publicación en la que hemos podido ver a la conductora de Ventaneando en su momento más maternal, cuando sus dos hijos eran muy pequeños, y también disfrutando al máximo de sus nietos, Martina y Jacinto.

Las felicitaciones no pararon ahí, pues a ellas se sumó Jimena Pérez ‘La Choco’, colaboradora ocasional de Ventaneando y quien tiene un cariño muy especial por Pati. “Feliz cumple a una mujer que quiero y admiro y a la que siempre le agradeceré en el plano profesional, pero sobre todo en el humano. Todo lo mejor para ti, Pati. Te quiero y celebro tu vida”, compartió emocionada la expresentadora de La Voz México, quien actualmente se encuentra radicando en España.

La familia, lo más importante para Pati

Convertida en la periodista de espectáculos más importante del país y titular del programa que por más de 26 años ha sido un referente en el medio, para Pati Chapoy su principal éxito es su familia, así se lo confesó a Mara Patricia en una entrevista en la reconoció que ver la unión que impera en su casa es lo que más la hace feliz: “Lo maravilloso es que he visto crecer a mis hijos, ver cómo se han desarrollado, cómo han mantienen una relación maravillosa con sus esposas, el nacimiento de mis nietos, eso me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, porque lo más hermoso que le puede pasar a una persona es mantener esa relación de familia”, expresó la comunicadora.

En esa misma entrevista, Pati recalcó la importancia de la unidad familiar, una de sus más grandes prioridades y lo más importante para ella, dejando en claro que su trabajo siempre será importante para ella, aunque siempre teniendo por delante a su familia. “Estoy bien con mis hermanos, estoy bien con mis amigos, eso es lo que vale, el trabajo es una ganancia, así que no puedo pedir más”, agregó.