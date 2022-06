Jennifer Lopez se sincera sobre el desaire de los Oscar y sus duras vivencias en el Bronx

Jennifer Lopez es un ícono mundial que se ha ganado un lugar en lo alto de la industria por su disciplina e incansable perseverancia. Ha tenido que remar contracorriente para ser vista, valorada y escuchada aún estando en la cima del éxito, una lucha que aborda a lo largo de su documental Halftime, en el que muestra su lado más vulnerable, al mismo tiempo que expone décadas de trabajo y sacrificios. Y es que además de compartir los detalles de la preparación que hubo detrás de su actuación musical junto a Shakira en el Super Bowl del 2020, la estrella de origen latino ha abierto su corazón para hablar de lo doloroso que fue para ella no haber sido nominada a los Oscar pese a que la crítica la consideraba una de las favoritas para llevarse la estatuilla dorada, un episodio que le hizo replantearse su propósito y labor como artista.

La cantante recordó el entusiasmo que experimentó mientras filmaba Hustlers, pues su personaje de Ramona no sólo le resultó inspirador, le recordó a las mujeres fuertes con las que creció en el barrio de El Bronx de Nueva York. La cinta “era cruda, tenía sustancia”, un proyecto que dijo siempre buscó en su carrera y que le permitió explorar su faceta como productora: “Uno de mis objetivos es hacer películas entretenidas, pero que también tengan un mensaje”.

Uno de los retos que asumió con el papel fue aprender pole dance, una habilidad que le obligó a someterse a un entrenamiento intensivo y doloroso, del que se observan algunos minutos en su documental, en donde JLo deja ver los daños físicos que sufría durante los ensayos. La actriz ha asegurado que estaba poniendo mucho en juego: “era un proyecto controvertido y un papel arriesgado para mí”.

Hustlers le valió una nominación al Globo de Oro en la categoría de Mejor actriz de reparto, galardón que finalmente se le entregó a Laura Dern. Perder aquel premio significó un trago amargo para Lopez. “Creí que tenía una oportunidad, sentí que había defraudado a todos. Tenían tantas ganas de que ganara por mí, por ellos. Sería una validación de todo el trabajo que hacen”, señaló refiriéndose al equipo de managers y asistentes que la han acompañado desde que filmó Selena, la biopic sobre La Reina del Tex-Mex.

El segundo golpe llegó con el anuncio de las nominaciones al Oscar, de las que quedó fuera a pesar de que las críticas a su interpretación fueron en su mayoría positivas y ella pensó que eso la apuntaba como una digna contendiente por el premio. “La verdad es que había empezado a creer que me iban a nominar. Me ilusioné porque mucha gente me dijo que me nominarían y luego no sucedió. Y tuve que preguntarme qué significa eso. No hago esto por un premio o para cantar mis éxitos ahí arriba y sentirme la mejor artista del mundo. Lo hago para contar historias. Para generar un cambio, conectarme con la gente y hacerla sentir cosas porque quiero sentir algo, por eso lo hago. Porque quiero colaborar un poco para hacer del mundo un lugar mejor”, mencionó.

Sin embargo, no se dio por vencida y adoptó su propia lección de vida: “el ‘no’ no es una respuesta, es una oportunidad”. Ese camino la condujo a reconocer sus triunfos, tal como afirmó casi al final de su documental: “Soy una actriz de 50 años que tuvo su mayor éxito interpretando a una estríper, una mujer que acepta el poder de su sexualidad y se aprovecha de la forma en que cosifican a las mujeres”.

Su vida en el Bronx y el sueño americano

Desde niña JLo mostró su interés por el canto, la danza y la actuación, de ahí su gusto por los musicales; sin embargo, su amor por el baile la alejó del colegio, lo que desencadenó en un distanciamiento. “Me distraía completamente de la escuela, mi mamá decía: “si quieres vivir aquí, debes estudiar’. Una noche tuvimos una gran pelea y simplemente me fui”, recordó la cantante, que entonces tenía 18 años cuando abandonó el nido familiar. “Viví como una gitana desde que dejé la casa de mi mamá”.

La actriz también ha tenido que enfrentarse a una barrera cultural y una industria en la que los latinos deben estar constantemente defendiendo sus derechos. “Como éramos de una comunidad latina y no teníamos nada, debimos esforzarnos más que una persona normal. Debíamos trabajar más, demostrar nuestro valor una y otra vez”, señala en una de las escenas del documental.

