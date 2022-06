Adamari López da su opinión sobre los comentarios de Toni Costa en su reality show

Fue en mayo del año pasado cuando Adamari López y Toni Costa sorprendieron a sus fans al confirmar su separación, una noticia que sin duda ha dado mucho de qué hablar, incluso un año después de que decidieron seguir sus caminos por separado. Y es que además de que la pareja era considerada una de las más sólidas del mundo del espectáculo, el reciente ingreso de Toni al reality de La Casa de los Famosos ha permitido que se siga hablando del tema, pues en este programa el bailarín se ha sincerado de forma muy profunda, y como era de esperarse, no ha podido evitar hablar de su ex y del tiempo que compartieron juntos, un tema que se ha vuelto recurrente dentro del show y que sin duda ha acaparado la atención de todos. Mientras tanto, fuera de la casa, Adamari ha tratado de ser muy prudente y profesional, intentando no entrar en polémicas y evitando hablar del tema de su ex. Sin embargo, recientemente la presentadora del programa Hoy Día fue cuestionada sobre si es que le molesta o no que su ex hable de ella en el reality, algo a lo que Adamari respondió de forma muy sincera y tajante.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que sostuvo con la revista People en Español que la también actriz no pudo evitar las preguntas respecto a la forma en la que su ex recurrentemente habla de ella y de los detalles de la relación que compartieron por más de 10 años, una oportunidad que sirvió para que la estrella de Telemundo dejara en claro que Toni es libre de hablar de lo que le venga en gana, siempre y cuando él crea que está haciendo lo correcto. “Yo creo que cada cual está trabajando. Cada cual pensará que está haciendo las cosas correctamente, y pues ya, eso es todo lo que te puedo decir”, expresó la intérprete de forma tajante.

Y es que a lo largo del tiempo que Toni ha estado dentro de la Casa de los Famosos, que es un reality inspirado en Big Brother, el bailarín ha hablado de su relación con Adamari y su hija Alaïa de forma recurrente, por lo que incluso la novia del español, Evelyn Beltrán, ha tenido que aclarar que para nada le molesta que Costa hable mucho de Adamari, pues entiende que la presentadora es parte de su historia y la madre de su hija, por lo que siempre estará presente en su vida, según ha recogido People en Español.

VER GALERÍA

¿Por qué Adamari no ha querido hablar de Toni?

Esta no es la primera vez que Adamari es cuestionada por algo que su ex ha dicho dentro de la casa, pues hace unos días, durante la transmisión del programa Hoy Día, López y otros de sus compañeros comentaban sobre los diferentes conflictos y vivencias que se vieron dentro del reality en el que participa Toni, llamando la atención una conversación en específico en la que el coreógrafo y otra de las integrantes de la casa intercambiaban ideas y pensamientos sobre las relaciones de pareja, llegando incluso a hablar de las infidelidades. Al escuchar los argumentos de Toni, los presentadores del matutino de Telemundo voltearon a ver a Adamari, quien serena se mantuvo en silencio, ante la insistencia de sus compañeros, que le pedían una reacción, a lo que ella dijo: “¿Hay algo que decir?”, a lo que otro de sus colegas le respondió: “Bueno, no, no, no, todo el mundo está esperando que hables, pero vos no querés hablar…”.

Fue entonces que la protagonista de telenovelas como Amigas y Rivales fijó su postura y dejó en claro el por qué a lo largo de este tiempo no ha querido emitir ninguna opinión sobre el desempeño del padre de su hija dentro del reality: “Esa era la plática de ellos entonces hay que ver, cada cual tiene su lado de la historia…”, dejando en claro que no se metería en asuntos que no le corresponden, siguiendo la línea de prudencia que ha mostrado desde que dio por terminada su relación sentimental con Toni.

VER GALERÍA