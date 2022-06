Celina del Villar y Benny Ibarra celebran 34 años del inicio de su historia de amor

Sin duda alguna, Benny Ibarra y Celina del Villar se han convertido en una de las parejas más sólidas del espectáculo. Y es que a pesar de que a lo largo de su historia de amor han atravesado por momentos que ha puesto a prueba la solidez de su relación, lo cierto es que, tomados de la mano, han sabido hacerle frente a todos aquellos obstáculos que han encontrado en su camino, logrando salir adelante con la frente en alto y convencidos de estar siempre unidos en las buenas y en las malas. Es por eso que Benny y Celina han querido celebrar por todo lo alto el aniversario número 34 del día en el que se conocieron, una fecha que sin duda cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre y de la que con seguridad jamás se olvidarán.

A través de su perfil de Instagram, el intérprete de Llueve Luz compartió un álbum de fotografías en los que mostró algunos instantes capturados en distintas etapas de su relación, desde el inicio de su historia de amor, hasta la actualidad. Al pie del álbum, Benny escribió unas líneas en las que puso en alto el gran amor que tiene por su esposa y lo feliz que se siente de haber tenido la oportunidad de coincidir con ella en esta vida. “¡17 de junio del 88! Ese día te conocí. En el Magic. Y desde entonces en las buenas y en las malas: Magic! Love love love”, escribió el artista haciendo referencia al famoso antro ochentero llamado Magic Circus, el cual era frecuentado por algunas estrellas del momento, en especial por los integrantes de Timbiriche.

Por su lado, Celina también hizo eco de esta fecha tan memorable para ella y su marido a través de sus redes sociales, donde compartió dos imágenes, una del inicio de su relación y una de la actualidad. Al pie de las fotografías, la modelo escribió unas palabras para su hoy esposo, haciendo una mención muy especial a Erik Rubín, quien fue el encargado de presentarlos aquel 17 de junio. “Hoy, hace 34 años en el icónico #MagicCircus, nuestro compadre @erikrubinoficial nos presentó y lo demás es historia. Ha sido un honor vivir esta aventura juntos. 17 de junio de 1988 -17 de junio de 2022. Te amo @bennyibarra”, expresó del Villar conmovida.

Como era de esperarse, la reacción de parte de sus fans no se hizo esperar, llamando la atención el mensaje que Erik Rubín le dedicó a la pareja, quien además de haber sido el Cupido entre la pareja, ahora es un gran amigo de ambos. “Los quiero mucho, compayes”, expresó el cantante de lo más emocionado en la sección de comentarios de la publicación que hizo Celina en su Instagram.

El secreto detrás de su relación

Si bien, Celina del Villar y Benny Ibarra han construido un sólido matrimonio a lo largo de más de 30 años, lo cierto es que no todo ha sido miel sobre hojuelas durante todo este tiempo, por lo que la pareja ha tenido que enfrentarse a algunos obstáculos a lo largo de su historia. Sin embargo, Celina y Benny han sido muy maduros a la hora de hacerles frente, por lo que por fortuna han logrado salir adelante y más fuertes que nunca. “Es que imagínate si en 31 años no ha habido crisis, ha habido muchas, en todos los sentidos... Lo que pasa es que no andamos por la vida predicándolo... pero en 30 años han pasado muchísimas cosas, afortunadamente, siempre hemos sabido atenderlas como se debe”, dijo del Villar durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando. “Las cosas cuando se hablan, cuando hay comunicación y cuando hay respeto, las cosas se superan”, dijo Celina orgullosa de la relación que ha construido al lado de Benny. “Cuando el amor es más grande que cualquier cosa, ya nada más es afinar pequeños detalles que hay”, agregó.