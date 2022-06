Aislinn Derbez y su sincera confesión: 'He tenido días muy complicados, caóticos...'

Aunque en los últimos años Aislinn Derbez ha apostado por la discreción, lo cierto es que siempre encuentra la forma de acercarse a sus fans y compartir con ellos algunas profundas reflexiones en las que suele hablar de algunas de sus experiencias más personales. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la actriz recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores unas líneas en las que habló con total sinceridad sobre lo que está sucediendo con sus sentimientos, en un momento en el que no la ha pasado del todo bien y en el que le ha sido un tanto difícil para ella disfrutar de las cosas simples de la vida y agradecer por ellas.

Fue a través de su perfil de Instagram que Aislinn compartió un emotivo mensaje en el que admitió estar atravesando por un momento no del todo bueno. Y aunque no entró en mayores detalles sobre lo que podría estar ocurriendo en su vida, sí compartió una reflexión en la que habló sobre lo complicado que ha sido para ella encontrarle el lado amable a una situación difícil. “Les confieso que últimamente he tenido días muy complicados, caóticos y de muchos cambios… Y ah no mam**, cómo cuesta el agradecimiento y el gozo en esos momentos”, compartió la actriz en las primeras líneas de su mensaje. “Pero me he dado cuenta que a veces el camino corto (y el más difícil), además de la introspección, es justo ir hacia eso: al agradecimiento, al gozo, aunque el cuerpo y el ego se retuerzan y se rebelen”, agregó.

La actriz continuó haciéndose algunas preguntas en un ejercicio de reflexión e introspección, intentado encontrar las respuestas a esos cuestionamientos muy dentro de ella y a través de sus propias experiencias. “¿Cómo encontrar agradecimiento y gozo en las situaciones insoportables? ¿Cómo honrar aquello que no estamos soportando y que parece un error? ¿Cómo abrirnos y dejar de resistirnos en los momentos donde nuestro cuerpo más placer siente por rechazar, juzgar y contraerse?”, cuestionó. “Y si ahondamos ahí, se empiezan resolver varios misterios… La magia que está a unos pasos más allá de la resistencia, el juicio y la dureza del ya no puedo más, del callejón sin salida, de cuando nada tiene sentido. Y tú ¿qué crees que hay detrás de esa resistencia?”, finalizó con su mensaje invitando a sus seguidores a continuar con la reflexión.

Aislinn, en su mejor momento

Si bien, Aislinn Derbez revelaba en su mensaje que no ha tenido días fáciles, eso no quiere decir que todo en su vida se encuentre mal. Al contrario, la hija de Eugenio Derbez ha encontrado la forma de enfocarse en los múltiples proyectos que tiene en pie y en puerta, sin dejar de lado su vida sentimental y familiar. Un balance que no ha sido fácil encontrar, pero que a lo largo de los años Aislinn ha aprendido a manejar, teniendo siempre claras sus prioridades y sus quehaceres.

Así lo reveló la actriz durante la celebración de su cumpleaños número 36, una ocasión en la que decidió tomarse una larga temporada lejos de casa, en medio de la playa y en compañía de su hija Kailani y algunos de sus amigos más cercanos. “El año pasado mi mente jamás hubiera concebido darme un espacio largo para una experiencia así (pues siempre sentía que estaba demasiado ocupada y saturada), pero este año decidí que seguir viviendo así ya no era opción, vivir esto lo puse como la prioridad más importante… y vaya que ha valido la pena. Infinitamente agradecida con la vida por este cumpleaños y con todas las nuevas personas hermosas que han sido parte de él”, expresó en aquel entonces, dejando en claro cuáles son sus preocupaciones reales ahora que ha aprendido a valorar más su tiempo libre.