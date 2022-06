Khloé Kardashian y su desgarradora respuesta al enterarse de la traición de Tristan La empresaria no pudo contener el llanto al descubrir que el basquetbolista le ocultó que iba a tener un hijo con otra mujer

Khloé Kardashian se ha dedicado a cuidar de su familia, pero sobre todo a sanar su alma y cuerpo ante los dolorosos efectos que le ha dejado el escándalo de paternidad de su pareja, Tristan Thompson, noticia de la que se enteró en diciembre del año pasado, al mismo tiempo que el resto del mundo. Kim fue la primera en darse cuenta del asunto a primera hora de la mañana mientras estaba en el gimnasio; ella le hizo llegar a su hermana la declaración escrita en la que el basquetbolista admitió haber tenido una relación con Maralee Nichols y solicitó una prueba de ADN para cerciorarse de que el hijo que esperaba la entrenadora era suyo, lo cual se confirmó semanas después y llevó al atleta a disculparse públicamente con la empresaria. Tras descubrir esta otra infidelidad del padre de su hija, la empresaria entró en un estado de confusión y fue presa de la desolación, un momento que fue revelado en el final de temporada de su reality.

Luego de una charla telefónica con otros miembros de su familia, Kim por fin se puso en contacto con Khloé, a quien se le escucha desconcertada tratando de procesar el engaño de su pareja. “Déjame llamarlo. No puedo creer esto”, le dijo a su hermana con la voz entrecortada y aclara que no sabía nada sobre la demanda que presentó Maralee para exigirle a Tristan la manutención y gastos médicos por el embarazo. Acto seguido la menor de las Kardashian comienza a sollozar, a lo que Kim intenta consolarla. “Todo va a estar bien. Realmente creímos que había cambiado”, mencionó.

La trama continúa con una reunión de emergencia a la que Khloé se ausentó, pues prefirió evitar “escuchar las opiniones y pensamientos de todos” sobre su propia vida. Esto no impidió que Kris Jenner, Core Gamble, Kourtney y Kim se encontraran para hablar de la deslealtad de Tristan y los sentimientos de “humillación” por los que seguramente estaba pasando la fundadora de Good American.

Las estrellas del reality se mostraron escépticas ante el hecho de que el atleta haya podido ocultar durante meses un secreto de tal magnitud. “Es una gran falta de respeto. Es alguien que tiene un patrón de mal comportamiento, alguien que le ha mentido desde junio”, agregó Kris. Kourtney le dio un giro a la conversación al señalar lo desconcertante que ha sido la reacción por parte de un sector del público en redes sociales: “Están todas estas personas que culpan a Khloé, eso también me afecta a mí. Hacen que parezca que es una perdedora, o que no puede dejar de ser engañada, o que se lo merece, ¿a quién le importa lo que piensen los demás”.

Ya en el confesionario, Khloé abrió su corazón frente a las cámaras y confesó que lo peor fue haberse enterado de la traición de su pareja cuando ésta ya había trascendido a los medios. “Me entero de lo que está haciendo Tristan junto con el resto del mundo. Una cortesía sería no hacerlo, pero si lo haces, ¿ni siquiera me vas a dar un aviso antes? Es una bofetada adicional en mi cara. Es humillante, estoy avergonzada”, comentó.

La empresaria hizo un recuento de cada viaje, evento, cita y gesto cariñoso de Tristan sin dejar de pensar que todo “era una mentira”. Posteriormente, recordó pasadas infidelidades del basquetbolista y el daño que le han provocado. “Siento que no estoy realmente en mi cuerpo, que estas cosas simplemente están sucediendo, que sólo estoy siguiendo movimientos, quiero decir que cuando las cosas te suceden un par de veces, te vuelves inmune a ellas, lo que es realmente triste”.

Indicó que finalmente se percató de que todo había sido un acto de traición, una mentira y manipulación, ya que Tristan tuvo la oportunidad de decirle la verdad en más de una ocasión, “¿Me iba a decir Tristan si no había un bebé involucrado? Absolutamente no, eso muestra mucho sobre su carácter. Todo es despreciable”, aseguró.

¿La última oportunida de Tristan?

Además del golpe emocional, la última infidelidad de Tristan derivó en afecciones físicas para Khloé, tal como ella le confiesa en una videollamada a Kendall, con quien también teoriza que su pareja pudo haberla engañado varias veces más: “¿Engañaste, mentiste y lo ocultaste durante meses pensando que nunca lo sabría? ¿Sabes lo que eso me dice? ¿Sabes lo que eso me dice? Hay una docena de otras situaciones que simplemente no lo han dejado al descubierto”.

La hermana menor de Kim habló con Tristan, aunque en su opinión “no hay mucho de qué hablar”, y añadió: “Estamos en todas partes. Estoy como: ‘no compre boletos para este circo, pero de alguna manera estoy viendo a todos estos payasos actuar frente a mí, quiero un reembolso, no quiero estar en este espectáculo”. En la recta final del episodio Khloé visita la casa de Scott Disick, quien le pregunta de manera tajante si esta era la última oportunidad que le daba a Tristan y ella responde asintiendo.

