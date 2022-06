Mauricio Ochmann celebra por todo lo alto los 18 años de su hija Lorenza

Más allá de su faceta como actor, Mauricio Ochmann es un padre amoroso y dedicado con sus dos hijas: Lorenza y Kailani. Y es que él mismo ha admitido que la paternidad fue algo que lo cambió por completo y que lo hizo una mejor persona. "Siempre he sido muy niñero, desde chavo, y la verdad es que para mí el convertirme en papá nada más vino a hacerme mejor ser humano, a crecer a conocerme más", aseguraba el pasado mes de febrero ante las cámaras del programa Sale el Sol. "Mi hija Lorenza es mi gran maestra, porque yo aprendí a ser papá con ella...", agregaba entonces refiriéndose a su hija mayor, quien ya es toda una señorita. Ahora, a Mauricio le ha tocado ver a su primogénita entrar a una nueva etapa, la mayoría de edad, por lo que ha querido dedicarle un mensaje muy especial en sus redes sociales. "¡Feliz cumple! Hoy cumples 18 años mi amor y te quiero agradecer con el corazón y con mi alma el que me hayas escogido de papá, ¡eres un ser maravilloso y muy especial!", escribió el actor al compartir algunas fotos junto a la joven cuando acudió con él a la premier de su película ¿Y cómo es él?. "¡Hoy y todos los días celebro tu vida! Te amo con todo lo que soy ", agregó en su especial dedicatoria. A su vez, Ochmann compartió en sus Instagram Stories algunos vistazos del festejo de Lorenza, en el que ella no podía estar más feliz; haz click abajo para ver todos los detalles.