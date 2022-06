Jennifer Lopez habla como nunca antes de la relación que tiene con su madre

Es una de las estrellas más grandes del planeta y a lo largo de los años, se ha distinguido por su disciplina y trabajo arduo. No es raro que se reporten las duras rutinas de ejercicio que Jennifer Lopez realiza y los muchos cuidados que tiene para siempre dar lo mejor de sí en el escenario. Si a alguien le quedaba duda de esto, el documental de la cantante ha reforzado aún más esa idea de trabajo detrás del éxito que ha conseguido frente a las pantallas. En Halftime, además del empeño que puso para su presentación en el Super Bowl -que ha dado mucho de qué hablar por sus comentarios sobre Shakira-, se puede conocer un poco más de JLo como persona y entre sus muchos recuerdos no ha podido evitar hablar de su madre, la señora Guadalupe Rodriguez, de quien al parecer, recibió la disciplina que se ha convertido en su sello característico a lo largo de las últimas décadas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Jennifer Lopez y los dos looks epatantes con los que deslumbró en Nueva York

Jennifer Lopez y Ben Affleck, un sueño que se repite 20 años después

Tal como siempre lo ha compartido, la infancia de Jennifer en el Brox no era sencilla, es por esto que no sorprende al recordar sobre su madre: “Hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir y eso la hizo fuerte, pero también la hizo dura. Nos daba unas palizas…”. Los padres de la cantante son originarios de Puerto Rico, pero llegaron a Estados Unidos cuando eran apenas unos niños, la pareja se divorció en los años 90s. “Estaba rodeada de mujeres fuertes. Mi mamá es una mujer súper complicada y lleva consigo muchos traumas, quería que fuéramos independientes y que nunca dependiéramos de un hombre”, ha explicado la estrella.

Los enfrentamientos entre madre e hija no eran extraños, pero las cosas escalaron cuando Jennifer tenía 18 años y se enfrentaron sobre el futuro de la también actriz quien quería dejar la universidad para dedicarse de lleno al baile, “Mi mamá era como, ‘Si vas a vivir en esta casa, tienes que tener una educación’. Nos peleamos muy fuerte una noche y yo simplemente me fui”. Jennifer y la señora Guadalupe no se volverían a hablar durante ocho meses después de aquella discusión, pero eso es ahora cosa del pasado.

VER GALERÍA

Los recuerdos de su madre

Que si Jennifer recuerda las cosas de esta manera, su madre también tiene sus propias memorias. Durante el documental, doña Guadalupe explicó: “Siempre tuve las expectativas más altas para ellos. No era ser crítica. Era solamente mostrarte que puedes hacerlo mejor”. Al parecer, los mensajes de la madre quedaron bien guardados en el inconsciente de JLo, quien durante el documental narra lo duro que fue para ella no haber estado nominada al Oscar cuando tenía toda la intención de serlo por su trabajo en Hustler.

Jennifer Lopez deja claro cómo quiere que sea su futuro con Ben Affleck

Aunque ahora, madre e hija tienen una buena relación, doña Guadalupe tiene claras las dificultades que enfrentaron durante los primeros años de la actriz, que al parecer, ya se caracterizaba por tener una personalidad fuerte y segura de sí misma. “Jennifer fue la que más trabajo me costó, para decirte la verdad. Nos peleábamos mucho. Estuve lejos de ser la madre perfecta. Lo único que puedo decir siempre, (es que) todo lo que hice, lo hice con sus mejores intereses en mente”, recordó.

El trabajo duro de madre e hija rindió frutos y ahora, no solamente JLo triunfa sobre los escenarios, sino que de vez en cuando se hace acompañar de su madre, ya sea en algún espectáculo o en una campaña de moda en la que también participe su hija.

VER GALERÍA