A la distancia, El Chicharito celebra los 3 años de su hijo: ‘Papá te adora y te lleva siempre en el corazón’

Después de pasar unos días con sus hijos, Nala y Noah, en Londres, país al que viajó hace un par de semanas en compañía de su novia Nicole McPherson, Javier Chicharito Hernández está de regreso en Los Ángeles desde donde le envió una cariñosa felicitación de cumpleaños a su primogénito quien, este 16 de junio, celebró su cumpleaños número 3. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista le dedicó un lindo mensaje a Noah, que acompañó de un video, captado durante su reciente encuentro, en el que padre e hijo juegan con unas almohadas. Así como El Chicharito compartió con sus seguidores este post dedicado a su hijo; Sarah Kohan, la mamá del pequeño, también publicó algunas fotos del íntimo festejo que preparó para su hijo quien, tuvo como invitada especial a su hermanita Nala.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Chicharito acompañó el clip de un texto dedicado al cumpleañero: “¡Feliz cumpleaños a mi baby T-Rex! Papá te adora y te lleva siempre en el corazón. ¡Qué fortuna ser tu papá!”, escribió el futbolista. Aunque los hijos del tapatío son todavía muy pequeños, ha estado compartiendo varios mensajes para ellos con el objetivo de que un día tengan oportunidad de leerlos y saber que siempre estaban en su mente: “¿Y qué si todavía no tienen edad para leer esto? Sé que lo saben, pero se los quiero volver a repetir: ‘Son lo mejor que me ha pasado en la vida y siempre van a ser lo más importante. Siempre, hasta mi último respiro, estaré agradecido con ustedes y con la vida por permitirme vivir esto que estoy viviendo’”, escribió el futbolista en marzo pasado junto a divertidas imágenes al lado de sus hijos.

VER GALERÍA

Por mucho tiempo, el futbolista había optado por no compartir detalles de su relación con sus hijos; sin embargo, de unos meses a la fecha ha querido dejar testimonio en redes del gran amor que le profesa a ambos: “Gracias por ser mi mayor reto y la más divertida experiencia, sé que sigo aprendiendo y continuaré para toda la vida, pero gracias por comprenderme y enseñarme tanto. Les prometo que todo lo que hago es por ustedes y que seguiré trabajando para ser un mejor humano día con día y el papá el cual ustedes y yo nos sintamos orgullosos. Gracias porque no importa que el mundo gire, cuando me dan un abrazo todo se detiene”, les escribió el tapatío a los niños.

Un amor a prueba de todo

Tras la separación de Sarah Kohan y El Chicharito, la influencer australiana decidió cambiar su residencia y mudarse a Londres, donde nació su hijo Noah, esta situación provocó que el futbolista comenzara a ejercer su paternidad a distancia, una situación que lo ha hecho ser muy creativo a la hora de las videollamadas con sus hijos: “Como cuando sabes que les gustan los dinosaurios a tus hijos y te haces pasar por uno para sorprenderlos. Hijos, los amo con toda mi vida, ya quiero verlos, los extraño muchísimo”, compartió hace un tiempo el mexicano quien, para provocar la sonrisa de sus hijos en una de las conversaciones que sostuvo con ellos.

VER GALERÍA

Recientemente, Javier Hernández Chicharito, abrió su corazón en una sincera entrevista con Jorge Ramos a quien, entre lágrimas, le confesó lo doloroso que ha sido separarse de Nala y Noah: “Mucha gente ha dicho que soy mal padre, cuando no tienen idea. Sí, estos dos años he experimentado mucho dolor, sí, mucho”. Visiblemente conmovido, aseguró que confía que, en un futuro, sus hijos sepan por qué no pudieron estar juntos: “Algo que también sé es que mis hijos, cuando crezcan, sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valga la pena muchas cosas que no he vivido y que no puedo vivir con ellos todavía, pero haré que valga la pena”, dijo.