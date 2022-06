EXCLUSIVA Como nunca, Juan Soler se sincera acerca de su padre: 'Me enseñó que cuando se ama, hay que amar en serio'

Como si se tratara de recorrer las páginas de un álbum fotográfico plagado de memorias familiares, Juan Soler evoca los recuerdos ligados a su padre, don Juan Valls, quien falleció en 2006 tras un accidente doméstico. En exclusiva para la portada digital de HOLA.com México, el actor comparte con nuestros lectores una breve semblanza de su progenitor, un ejemplo de inspiración que si bien afirma tuvo formas de educarlo opuestas a las que él procura con sus hijas, Valentina, Mía y Azul, le dio una de las mayores lecciones de amor. Con la mejor vista de la Ciudad de México, desde la Master Suite Alberto Gironella del Hotel Presidente InterContinental, el intérprete abrió su corazón para conversar y poner en alto en infinito cariño que tiene por su papá, a quien en un día tan especial quiso enviar un conmovedor mensaje.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como nunca, Juan desentrañó un episodio de su contexto familiar marcado por un desafortunado suceso, con el cual inicia la travesía que sus ancestros emprendieron de Europa a América, para establecerse finalmente en Argentina, país del que él es originario. “Mi padre fue de España a Argentina después de la Guerra Civil española, él no tuvo infancia, no tuvo adolescencia, prácticamente en un país devastado. Mi abuelo había caído en un campo de concentración y tardaron mucho tiempo en poder recuperarlo y cuando recuperaron a mi abuelo se fueron a Argentina…”, relató el galán de telenovelas ante nuestra cámara.

Loading the player...

El amor de padre a hijo

Más allá de lo complejo que resultó para don Juan salir adelante siendo un niño y un joven marcado por las circunstancias de un contexto histórico en guerra, siempre tuvo la disposición de dar amor incondicional a su familia. Juan Soler recuerda así cómo fue la convivencia con su padre, un hombre que manifestaba su cariño de formas difrentes a las del actor. “Él nació en 1930, en esa época la crianza era muy lineal, muy ruda, muy estricta y lo que yo recuerdo de papá es que es un hombre que me decía te amo pero regalándome su tiempo, estando con la presencia. Él nunca me dijo ‘te quiero’, no recuerdo que me haya dicho nunca ‘te quiero’. Nunca recuerdo tampoco que cuando yo las pasaba mal que me abrace, me apapache, me contenga, pero tenía otras formas de decirlo y era un hombre con un profundo amor por nosotros…”, confesó.

VER GALERÍA

Con el paso del tiempo, Juan Soler tuvo la dicha asumir el rol que le correspondía en la paternidad. Los años le otorgaron la madurez suficiente para modificar parte de ese modelo bajo el cual él había sido criado, pues lo más importante es procurar las muestras de afecto con sus hijas. “Yo traté de cambiar la forma, yo soy muy apapachador, a mí me encanta el abrazo, me encanta el beso, me encanta decirles a cada rato ‘te amo, mi amor, eres lo mejor del mundo’…”, afirmó, dando el merecido crédito a su padre, pues reconoce que gracias a él hoy tiene una firme idea de ese concepto de amor. “Cambiaron las formas pero mi papá me enseñó a que cuando se ama, hay que amar enserio…”, apuntó.

VER GALERÍA

Lo que le diría a su padre

Han transcurrido poco más de 15 años desde la partida del padre de Juan Soler. Sin embargo, el cariño que tiene por él ha trascendido más allá de lo terrenal. Conmovido, el actor expresó así cuáles serían sus palabras si pudiera tener a su papá frente a él una vez más, orgulloso de poder honrarlo en cada momento y circunstancia. “Yo creo que si tuvieses tú el poder de darme a mí un deseo, de otorgarme un deseo me encantaría tenerlo una vez más enfrente mío para tener la oportunidad de decirle que lo amo y que fue el mejor papá del mundo”, finalizó.

VER GALERÍA

Locación: Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México. Moda: Saco de lana y lino gris claro mélange, camisa de botones y pantalón, camisa de lino doble capa, camisa de botones y pantalón, así como pantalones de mezclilla con camisa blanca, todo de Ermenegildo Zegna Relojes: The Longines Spirit Zulu Time con correa de cuero marrón y The Longines Spirit Zulu Time con correa de acero inoxidable.