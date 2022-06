Adal Ramones y su profundo mensaje sobre la paternidad: 'Hago mi mejor esfuerzo'

El orgullo es incontenible en el corazón de Adal Ramones, quien disfruta al máximo de su faceta como papá de tres hijos, Paola, de 21 años; Diego de 11 y el pequeño Cristóbal, de 3, este último procreado junto a su esposa Karla de la Mora. A unos días de la celebración del Día del Padre, el conductor de televisión quiso reflexionar sobre este importante rol, el cual ha desempeñado con total entrega, manteniendo siempre el apego hacia sus hijos, más allá de los múltiples compromisos profesionales de los que se ocupa. Cercano como siempre a sus fanáticos, el también actor compartió un profundo mensaje a través de sus redes sociales, en el que ahondó en su sentir sobre las principales lecciones que le ha otorgado este papel a lo largo de los años.

"Soñaba ser papá desde que tenía 15 años. Imaginen a todos mis amigos hablando de futbol y yo preguntándome si sería papá algún día. Pero sobre todo un buen papá. No basta con dar vida como dice la canción, es ser responsable y darle todo lo que está a tu alcance para una vida mejor, que cuenten con mejores herramientas para encontrar su destino y su realización...”, escribió en las primeras líneas de la publicación, la cual ilustró con un breve clip en el que aparece junto a su hija Paola compartiendo un abrazo al interior de un set de grabación.

Adal también destacó qué es lo más importante para él con respecto a sus hijos, por lo que a diario se esfuerza para darles las mejores lecciones y consejos, teniendo plena confianza de que esto les permitirá tener mayor claridad sobre su futuro. “No deseo que sean ricos ni que tengan muchas cosas, solo hago mi mejor esfuerzo por aconsejarlos a que tengan hambre de buscar ser felices ante todas las adversidades…”, escribió para luego abordar el tema de lo complejo que es ser desempeñar este rol. “Ser papá no es un camino fácil ni pavimentado, por eso puedo entender a muchos que no lo sueñan o que aborrecerían esa responsabilidad. Estos tiempos son difíciles y ser padre es de gente comprometida con ese reto. Ser verdadero padre es de valientes…”, agregó.

Un reconocimiento a las mujeres

Al reflexionar sobre la paternidad, Adal habló de esos padres que renuncian a este papel, asegurando que el amor de los hijos siempre es más grande ante cualquier situación adversa. ¿Y estos padres que abandonan? Papás que le dejan la tarea de pagar colegiaturas, medicinas, ropa y hospitales a la mamá de sus hijos… Y saben, al final de cuentas los van a festejar, porque los hijos también saben amar a pesar de lo irresponsable que sean sus progenitores masculinos…”, dijo en su texto. Así mismo dio el merecido reconocimiento a quienes deciden ser papás de manera involuntaria, dispuestos a brindar su amor sin condiciones. “Felicidades por esa paternidad no buscada pero asumida con valor”, dijo.

Finalmente, Adal reconoció el trabajo de todas aquellas mujeres que como mamás han tenido que luchar y trabajar para sacar adelante a sus hijos ante la ausencia de una figura paterna. “Aplaudo de pie a estas mamás que son padres y madres a la vez y que, a pesar de todo, no le llenan de mala sangre el corazón de sus hijos, evitando historias negativas que solo llenarían de rencor el alma de sus pequeños. Felicidades adelantadas para tod@s a los que les caiga el saco de ser buenos padres o están luchando en el intento como yo”, dijo el conductor de televisión, quien suele dar vistazos en sus redes sociales de lo pleno que se siente entregándose a su vida en familia, su mayor prioridad.

