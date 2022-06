Junto a su novia, José Eduardo revive a un icónico personaje de Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez siempre ha sido abierto al hablar de la gran admiración que siente por su padre, Eugenio Derbez, quien sin duda fue una de sus fuentes de inspiración cuando decidió dedicarse a la actuación y la comedia. "Todo lo que ha hecho mi papá ha sido con su esfuerzo, porque ha luchado y lo ha logrado y creo que se merece eso y más. Es una persona que no se rinde fácil y estoy muy orgulloso de él", comentaba hace un par de meses al hablar del importante logro de su padre en Hollywood. Y aunque ahora el intérprete está enfocado en su carrera en el cine estadounidense, sus fans no olvidan su trabajo en la televisión mexicana y por supuesto que su hijo tampoco. El protagonista de la cinta Mi tío hizo un original homenaje a su padre reviviendo uno de sus personajes más icónicos: Ludovico P. Luche. Junto a su su guapa novia, José Eduardo recreó una escena de la famosa comedia La Familia P. Luche, en la que Paola Dalay tomó el papel de Federica P. Luche, interpretada originalmente por Consuelo Duval. El video, que la joven compartió en su cuenta de TikTok, resultó de lo más divertido, y comprobó no sólo lo presente que el intérprete tiene el trabajo de su papá, sino también que tiene a su lado a la mejor cómplice cuando de hacer videos graciosos se trata; haz click abajo para verlos.