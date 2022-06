Britney Spears desaparece de redes sociales después de asegurar que no invitó a su hermano a la boda

Todo parecía felicidad para Britney Spears después de que la cantante logró cumplir su sueño de llegar al altar con Sam Asghari después de cinco años de relación. En aquel estrujante testimonio que daba en la búsqueda del final de su conservaduría, Britney expresaba que una de las razones por las que quería recuperar su libertad era porque quería casarse y formar una familia con su pareja. El gran día llegó y en medio de una serie de famosos invitados, la pareja contrajo matrimonio en su residencia luciendo espectaculares diseños de Versace. Con esto parecía que se daba vuelta a la página y comenzaba una nueva alegría para Britney, pero una vez más ha tomado sus redes sociales para aclarar algunos puntos en contra de su familia, la cual no estuvo invitada a las nupcias. Cuando esto comenzaba a hacer olas, el perfil de Instagram de la intérprete desapareció, como ha sucedido en otras ocasiones, aunque nadie sabe por qué ha sucedido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las palabras de la mamá de Britney Spears tras la boda de la cantante a la que no asistió

Britney Spears blindó su fortuna antes de su boda con Sam Asghari

Britney comenzó la serie de menciones con una publicación en la que hablaba de sus hijos: “Mi bebé está creciendo”, comenzó refiriéndose a su perro con un emoji, para continuar: “Voy a decirlo tan como cuando mis chicos crecieron…apesta. Ya no me necesitan…he llorado océanos por mis chicos, ¡no estoy mintiendo! Ojalá uno de estos días pueda enseñarles fotos recientes de nosotros, pero mientras tanto, respeto sus deseos”. El comentario vino después de la comentada ausencia de sus dos hijos durante su enlace matrimonial.

El mensaje contra su hermano

Si la ausencia de sus hijos fue comentada, la de su familia se daba por un hecho, algo que se reafirmó en otro mensaje publicado en su cuenta, que comenzó hablando de la bebida y terminó dejando claro por qué ni siquiera su hermano estuvo invitado a la ceremonia. En algún momento se llegó a rumorar que Bryan -el hermano menos mediático de la cantante- había sido en único Spears invitado a la boda, algo que ha quedado completamente descartado. “¡No tomé ni una gota de alcohol! No puedo tomar mucho…es la verdad, los 13 años de la conservaduría me hacían pruebas antidrogas al menos 3 veces a la semana. De hecho, ni siquiera me gusta el alcohol, mientras tanto escuchaba que mi padre iba a bares todas las noches…y mi hermano comía su ensalada de camarón con coca y Jack (Daniels) cada noche en Las Vegas después de mi show, ¡y a veces antes!”.

VER GALERÍA

Después de continuar hablando sobre ese tema, se dirigió a su hermano. “¡Tu entrevista en el poscast fue tan especial! Sé que tú y la familia no tienen ninguna mala intención robándome esos años cuando honestamente solo quería ser respetada como un individuo con una copa de vino. Pero como dijiste en tu entrevista…cuando te preguntó el increíblemente amable sujeto, ‘¿Por qué tu familia no la deja solamente ser?’ Tú respuesta fue, ‘Ni siquiera puede hacer una reservación para cenar’”.

Britney Spears consigue una orden de alejamiento contra su ex cuatro días después de intentar boicotear su boda

“Nunca estuviste invitado a mi boda…¿Honestamente piensas que quiero ahí a mi hermano que me dijo que no podía tomar una coca con Jack por 4 años? Me lastimaste y tú lo sabes…Sé que eres de mi sangre y sí, la sangre importa, pero ningún familiar mío me haría lo que ustedes me hicieron”, continuó siguiendo la misma línea de la serie de mensajes que ha dedicado a su familia en los últimos meses, aunque nunca se había referido a su hermano. Ante los rumores de su supuesta invitación a la boda de Britney, la novia de Bryan había respondido que no habían podido ir por cuestiones de agenda. “Irónicamente, Lexie tuvo su graduación de 5° año y no pudimos arreglar las agendas. Bryan se siente terrible de haber tenido que elegir, pero tenía que estar ahí para su hija y le envío su amor a Britney. Estamos muy tristes de habernos perdido este momento tan importante, pero (estamos) tan, tan felices por el matrimonio de Britney y Sam”, escribió Amber en un comentario.

VER GALERÍA