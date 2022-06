Un jurado del caso de Johnny Depp explica por qué no le creyeron a Amber Heard

Luego del juicio entre Johnny Deep y Amber Heard la situación continúa acaparando el interés mediático. En días pasados, la actriz concedió su primera entrevista para la televisión, en la que además de defender su postura, lanzó una declaración que tomó a todos por sorpresa, pues asegura que el cariño por su exesposo prevalece. “Lo amo, lo amo con todo mi corazón…”, confesó en esa charla concedida a Today, de la cadena NBC News. Ahora, es uno de los miembros del jurado presente en la Corte de Fairfax, Virginia, quien ha hablado sobre lo que lograron percibir en la actitud de la actriz durante sus audiencias, poniendo en tela de juicio su sinceridad a partir de sus expresiones faciales.

Recordemos que durante las semanas en que se llevó a cabo el juicio, Amber no dejó de mostrarse sensible en medio de los interrogatorios y la escucha de los testimonios, e incluso circularon imágenes en donde se deja ver conmovida hasta las lágrimas. Al respecto, un miembro de ese jurado ha hablado en entrevista para la emisión Good Morning America, haciendo énfasis en ese aspecto. “El llanto, las expresiones faciales que ella tenía, mirar fijamente al jurado, todos estábamos incómodos. Ella respondía una pregunta y estaba llorando y luego, dos segundos después se mostraba sumamente fría…”, destacó el entrevistado, que de forma concreta se refirió a esta actitud de la actriz de otra manera. “Algunos de nosotros usamos la expresión ‘lágrimas de cocodrilo’…”, dijo.

En la charla que tuvo la cadena ABC News con esta persona, no se reveló la identidad de ese integrante del jurado, aunque lo que se sabe es que es del sexo masculino, uno de los cinco hombres que formaron parte de ese grupo, que a su vez contó con la intervención de dos mujeres. Entre otras cosas, el entrevistado destacó que notaron que gran parte de la historia contada por Amber no lograba encajar, por lo que el sentir en general fue que la actriz era la agresora en toda esta situación.

Debido a la actitud mostrada por Amber frente al jurado, así como otras de las circunstancias que legalmente favorecieron a Depp en la Corte, fue que comenzó a trazarse el final de este proceso que duró seis semanas, mismo que generó un enorme interés mediático. De hecho, los fanáticos del actor estuvieron presentes afuera del edificio en donde se llevaron a cabo las audiencias. “Muchos miembros del jurado sintieron que lo que él estaba diciendo, al final del día, era más creíble. Simplemente parecía un poco más real en términos de cómo él respondía a las preguntas. Su estado emocional fue muy estable…”, dijo el entrevistado.

La comentada entrevista de Amber Heard

En la primera entrevista concedida a la televisión tras oficializarse su derrota, Amber Heard expresó su sentir ante el actual panorama, tratando de defender su integridad. “No me importa lo que alguien piense de mí o el juicio que quieras hacer sobre lo que pasó en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, detrás de puertas cerradas…”, dijo a Savannah Guthrie en entrevista con Today. “No me pueden decir que piensan que esto ha sido justo…”, agregó. La actriz además fue firme al hablar de lo que públicamente expuso, a pesar de los señalamientos que ha recibido, sobre todo en redes sociales. “Hasta el día que me muera sostendré cada palabra de mi testimonio”. Pero algo que llamó mucho la atención de esta entrevista fueron las palabras de la intérprete al ser cuestionada sobre su sentir hacia Depp, con quien estuvo casada por 15 meses. “Lo amo, lo amo con todo mi corazón. Intenté lo mejor que pude hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimientos contra él o resentimiento en absoluto…”, afirmó.

