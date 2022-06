Ahora desde Grecia, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez viven su amor

Los últimos días han sido de lo más enriquecedores para Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, pues han tenido la oportunidad de recorrer algunos de los sitios más famosos en Europa. Luego de que la guapa presentadora anunciara una pausa en su carrera en la televisón, ella y el cantante pusieron rumbo en el Viejo Continente para disfrutar de unas merecidas vacaciones en pareja. Firmes en su decisión de mantener su relación amorosa lo más alejada posible de los reflectores, ambos han optado por compartir fotos en solitario, aunque eso no ha sido impedimento para que sus fans den cuenta de que se encuentran juntos. Roma, Florencia y Pisa fueron algunas de las ciudades que visitaron en su tour por Italia, para luego trasladarse a su siguiente parada: Grecia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Emocionado, el cantante de 36 años compartió en su cuenta de Instagram una foto desde su nuevo destino, uno de los sitios turísticos más famosos del Mediterráneo: Mykonos. Además, su llegada a este lugar coincidió con una buena noticia relacionada con su papel como celebridad en las redes sociales. "Desde Mykonos viendo que ya somos 8 millones en esta familia de Instagram", escribión al inicio de su publicación. "Gracias por acompañarme en este camino. ¡Los amo muchos millones de veces más!", agregó en su mensaje. En la imagen de este post, Carlos compartió una foto en la que se le ve parado en un muelle, mientras usa un traje de baño y sostiene en alto su celular, al parecer para retratarse con el imponente mar azul a su alrededor. Las reacciones no se hicieron esperar, y de inmediato sus seguidores hicieron comentarios destacando su atractivo físico y también deseándole lo mejor en este viaje.

VER GALERÍA

Esta foto que Carlos compartió en su feed fue sin duda tomada por un tercero, y no sería para nada extraño que hubiera sido su guapa novia. Casi al mismo tiempo, el cantante publicó en sus Stories un breve video en el que muestra el espectacular paisaje a sus espaldas, mientras esboza una gran sonrisa. "Ya somos 8 millones en Instagram. ¡Gracias!", escribió sibre el clip, reafirmando su sincero agradecimiento por el apoyo de sus fans. Hasta el momento, Cynthia no ha compartido imágenes desde este destino griego, sin embargo es probable que ahora esté enfocada en disfrutar el momento, y por qué no, también a fungir como fotógrafa de confianza de su galán.

VER GALERÍA

En medio de su viaje por Italia, se reveló que la pareja estaba disfrutando de este destino europeo con un grato acompañante, Ismael Zhu, amigo y compañero de Cynthia en Venga la Alegría. Según habían dejado ver en sus publicaciones, el joven chef había sido el autor de algunas de las fotografías que la conductora había compartido en Instagram. Sin embargo, tal parece que la pareja ha continuado sola con sus vacaciones, pues el colaborador del matutino de TV Azteca reveló este miércoles que ya se encontraba de vuelta en la Ciudad de México. Ismael compartió en sus Instagram Stories algunas fotos y videos en las que se veía recorriendo en auto la capital del país.

Un viaje para disfrutar su amor

Ajenos a los rumores que han circulado sobre que ya se convirtieron en marido y mujer, Carlos y Cynthia están disfrutando al máximo de esta aventura juntos. Y es que esa era el objetivo que se plantearon antes de emprender este viaje, pues al anunciar su salida temporal de Venga la Alegría, la guapa conductora dejó claro que una de las razones por las que haría esta pausa en el trabajo era el dedicarse a sí misma y a su relación. "Después de 17 años en esta empresa estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado en esta carrera. Gracias Sandra Smester (productora del porgrama) por entender, de mujer a mujer, gracias, porque sabes mis necesidades en este momento. Me voy a relajar un tiempesito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida, para regresar recargada", expresó la también cantante a finales de mayo cuando anunció que se tomaría un descanso. Por su parte, Rivera se despidió de su último proyecto a mediados de abril, antes de lanzarse a la aventura con su amda. El intérprete cerró su ciclo en el musical José, el soñador, y a decir adiós le dedicó unas palabras a su novia: “Y al amor de mi vida, Cynthia, sueño mucho, pero tú me inspiras a querer cumplir todos esos sueños. Te amo”.

VER GALERÍA