En ¡HOLA!, Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza posan juntas por primera vez

Cada una de ellas cuenta su propia historia, pero las une la corona que tantas alegrías le ha dado a nuestro país. Hace poco más de 30 años, Lupita Jones se coronaba como la primera Miss Universo mexicana, marcando un parteaguas en los certámenes de este tipo, creando toda una cultura alrededor del concurso que anteriormente no se realizaba. Fue así que, en el 2010, con aquel inolvidable vestido rojo, Ximena Navarrete acababa con décadas sin la corona y se llevaba el título nuevamente para nuestro país. La espera no sería tan larga en una tercera ocasión, pues Andrea Meza y su enorme carisma harían lo propio en el 2020. Desde entonces, mucho se ha hablado de un posado entre las tres Miss Universo mexicanas, pero eso no había sido posible sino hasta ahora. Por primera vez y, en exclusiva para ¡HOLA!, nuestras tres Miss Universo se reúnen en un reportaje único.

Con el Museo Francisco Cossío, de San Luis Potosí, como escenario, las tres reinas se han reunido para posar frente a nuestra cámara. Más allá de aquellos primeros triunfos, en la actualidad, día a día suman esfuerzos para eliminar estereotipos y proclamar que la belleza es subjetiva; que no recae en el aspecto de una persona, labor que cada una hace desde su trinchera. En esta ocasión nos han contado sus experiencias, cómo recuerdan aquel inolvidable momento y la admiración que se tienen entre ellas. No te pierdas esta esperada entrevista y el posado que nos faltaba por ver, en el número que ya se encuentra disponible.

