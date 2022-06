Camilo revela que su hija Índigo ya reconoce la canción que escribió para ella

Sin duda alguna, la llegada de Índigo ha sido todo un acontecimiento en las vidas de Camilo y Evaluna Montaner, quienes en octubre del año pasado anunciaron su embarazo por todo lo alto por medio de la canción Índigo, la cual es interpretada por ambos artistas y que fue escrita precisamente pensando en su futuro bebé. Fue así que esta canción comenzó a viralizarse en redes sociales y a sonar en todos lados, algo que también sucedía en casa de los Echeverry Montaner, donde el tema era escuchado noche y día durante su dulce espera y que ahora que la pequeñita está entre sus brazos, se ha convertido en todo un himno para la familia, tanto así, que la primogénita del famosos matrimonio ya reconoce su canción e incluso reacciona al escuchar los primeros acordes.

Así lo ha revelado el propio Camilo durante un reciente encuentro con la prensa española, país en el que se encuentra de gira, en donde explicó cómo es que su bebé ha comenzado a mostrar cierto interés en la canción que sus papás escribieron pensando en su llegada al mundo y las tiernas reacciones que la pequeña tiene al escuchar los primeros acordes de Índigo. “Cuando Índigo escucha su canción, su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce”, expresó el cantante con cierta ilusión en la mirada, en declaraciones retomadas por el medio español Playz.

El intérprete de Pegao ahondo más en el tema y relató cómo es que se han dado cuenta que su pequeñita reconoce su canción, mostrándose ilusionado por la posibilidad de que Índigo decida seguirles los pasos a sus famosos papás en un futuro, pues dijo, sospecha que su hija ha heredado el talento de los Montaner y los Echeverry. “Ahora que mueve las manitas, esa yo no me la sabía, pero sí las mueve y al compás del ritmo eso sí no lo sé. Y ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados”, comentó entre risas el guapo intérprete.

Y es que no podría ser de otra manera, pues según reveló Camilo, desde que Índigo estaba en el vientre de Evaluna procuraban ponerle la canción pegada a la pancita. Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour en Estados Unidos, luego en México y luego en todos lados... Fue creciendo, escuchando esas canciones y sobre todo Índigo, que es la canción en la que más saltaba Evaluna", compartió.

El anuncio de la llegada de Índigo

Fue el pasado 9 de marzo cuando Camilo y Evaluna finalmente confirmaron el nacimiento de su pequeña Índigo a través de sus redes sociales, en donde se mostraron sumamente emocionados ante esta nueva etapa de vida que estaban por comenzar, dejando en claro el gran amor que tienen por la pequeña. “Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa”, compartió el cantante en un post de Instagram el cual acompañó de una serie de fotografías del día del parto y una muy especial en donde se pueden ver los piecitos de la recién nacida.

