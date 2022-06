Claudia Martín nos revela de su relación con Hugo Catalán: 'Me ha enseñado a ser más libre' La actriz nos ha compartido imágenes inéditas de su paso por Europa y algunos detalles detrás de este viaje

A sus 32 años, Claudia Martín se ha consolidado como una de las actrices favoritas en las telenovelas, y no hay mejor prueba que el proyecto que protagonizó recientemente junto a uno de los galanes consentidos de la pantalla chica: Sebastián Rulli. La guapa intérprete estelarizó la nueva versión de Los ricos también lloran, uno de los melodramas más icónicos de Televisa, el cual le dio la oportunidad de demostrar una vez más su talento y versatilidad. Una vez concluido este capítulo en su vida profesional, la actriz se embarcó en un especial viaje por Europa, del que compartió algunas postales a través de sus redes sociales. Y ahora nos ha compartido en HOLA.com México, y con lujo de detalle, todo lo vivió en esta travesía por el Viejo Continente, además se ha sincerado sobre esta etapa de su vida en la que ha alcanzado la realización, a raíz de los aprendizajes que le han dejado las experiencias vividas.

En medio de su aventura por tierras europeoas, Claudia compartió con la razón por la que decidió hacer sus maletas y subirse al avión tras finalizar Los ricos también lloran. "Era un viaje que tenía planeado con mi familia desde hace tiempo, ya que vine a la boda de una prima que se casó con un alemán, ese fue el motivo principal del viaje y así aprovechamos para volver a visitar otras ciudades que hace mucho no visitaba", reveló la guapa actriz, detallando además algunos de los destinos en su itinerario: París, Roma, Florencia, Múnich, Burghausen, Madrid y Barcelona. Tal como ella misma lo ha reconocido anterirmente, su familia ha sido un pilar en su vida y una de las mayores fuentes de apoyo en las adversidades que le ha tocado enfrentar, por eso no es de extrañar que en esta aventura la intérprete se haya rodeado de sus seres queridos. "Viajamos mi mamá y mi hermana durante todo el viaje y en varios destinos nos vimos con más familiares y amigos", nos contó.

Esta experiencia resultó sumemente enriquecedora para Claudia, quien reveló qué ha sido lo más cautivante de su viaje. "Me ha encantado la variedad de idiomas, las particularidades de cada cultura y los museos. Amo el arte y estoy fascinada con ello", confesó. Pero más allá de las impresionantes edificaciones e históricos monumentos, esta travesía le dio la oportunidad a la actriz de reafirmar una de las cosas que más valora en su vida: "Amo compartir momentos inolvidables con mi familia, ya la extrañaba mucho", reconoció.

Claudia aprovechó esta travesía para recargar baterías ante de emprender nuevos proyectos, pues contó que ha partipado ya en audiciones para nuevos papeles. "Estoy tomándome ese descanso que tanta falta me hacía, al mismo tiempo que sigo haciendo castings para empezar mi próximo proyecto de este año", reveló. En medio de estas vacaciones, la actriz también ha reflexionando sobre este momento de su vida, el cual puede resumir en pocas pero muy significativas palabras: "Crecimiento y claridad del rumbo de mi vida". La intérprete nos compartió además cuál ha sido uno de los aprendizajes más valiosos que ha obtenido en el primer semestre de este 2022: "He aprendido a retomar relaciones con seres queridos que valoro mucho y también he aprendido a dejar ir a personas", expresó.

Un amor que atravesó el Atlántico

Cualquier persona que siga a Claudia en redes sociales puede dar cuenta de los feliz y enamorada que se ve de Hugo Catalán, un apuesto actor con quien su relación de amistad se transformó en amor de novios. Esta carismática pareja tuvo que despedirse por unos días mientras la actriz se recorría Europa, y cuando le preguntamos si lo había echado de menos a lo largo de este viaje ella lo confirmó: "Sí, mucho". Sin embargo, la distancia no fue impedimento para que siguieran en contacto, pues echaron mano de la tecnología para mantenerse cerca. "Afortunadamente existe el internet y hemos estado en contacto en todo momento", reveló. Sincera sobre esta etapa en su vida amorosa, la actriz nos reveló qué ha significado para ella la llegada de Hugo a su vida, primero como amigo y ahora como pareja. "Me ha enseñado a ser más libre y a valorar lo verdaderamente importante en esta vida", comentó, palabras que a su vez reafirmó en su más reciente publicación en Instagram, en la que ha compartido un romántico momento junto a su galán. "Te amo. Completamente", ha respondido él ante esta sentida dedicatoria.

