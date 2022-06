Amber Heard sobre Johnny Depp: ‘Lo amo, lo amo con todo mi corazón’

Si se pensaba que Amber Heard lo había dicho todo en la primera entrevista que ha otorgado después de que se diera a conocer la resolución del juicio, todavía faltaba la estocada final. Y es que, aunque pareciera que Johnny Depp ha seguido con su vida después de haber recibido el triunfo en la corte de Fairfax, Virginia, la actriz continúa insistiendo en los puntos que declaró en el estrado. A pesar de que confiesa que tiene miedo de una nueva demanda por difamación, en sus respuestas insiste en los puntos que para el jurado no logró comprobar que fueran verdad, por lo que sus propias palabras la podrían poner en la misma situación. Como si esto no fuera suficiente, la actriz ha recalcado que ama a su exmarido y afirma que esto solo lo entenderá alguien que haya amado a otra persona.

“No soy una buena víctima, no soy una víctima agradable, no soy una víctima perfecta, pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me vieran como humana, que escucharan sus propias palabras, que es una promesa de hacer esto”, respondió sobre la supuesta promesa que Depp le habría hecho de llevarla a la humillación pública.

Al cuestionarle si estaba nerviosa por las repercusiones que podrían tener sus palabra, aceptó, “Por supuesto, tomé por sentado lo que asumo era mi derecho de expresión”, y sobre una futura demanda por difamación continuó: “Tengo miedo de que no importa lo que haga, no importa lo que diga o cómo lo diga, cada paso que tome presentará otra oportunidad para silenciarme, que es lo que supongo que una demanda de difamación tiene como propósito, quitarte la voz”.

La actriz insistió en que el artículo central de la demanda no era sobre Johnny y que solo intentaba darle voz a otras víctimas, además de afirmar que contaba con todo un equipo de abogados que lo revisaron cuidadosamente. Una vez más dijo que no había colaborado con la policía en su momento porque no quería que esto se supiera. Y negó rotundamente haber sido quien filtró la información a TMZ como insinuó un exempleado del medio de comunicación.

Sobre la falta de la donación que prometió y la pérdida de credibilidad que implicó haber declarado que había entregado ya el dinero, insistió en lo mismo que declaró en la corte: “Hice una promesa, esa promesa se cumple con el tiempo por su naturaleza”. Savannah la interrumpió y le explicó por qué se entendió como una mentira: “Siento que gran parte del juicio se basó en provocar dudas sobre el tipo de persona soy, mi credibilidad, en llamarme una mentirosa de cualquier manera que se pudiera…éste es otro ejemplo en el que si tomas distancia, y piensas sobre eso, no tendría que haber donado eso para creerme”. Savannah le insistió en que este era un caso de credibilidad y que ella dijo que ya lo había hecho cuando no era así.

Qué viene en el futuro

Al cuestionarle sobre lo que viene en el camino, Amber respondió: “Puedo ser una mamá de tiempo completo, no teniendo que balancear llamadas con abogados”, y sobre lo que dirá, precisamente, a su hija sobre este caso en el futuro, aseguró: “No importa nada, esto significara algo, hice lo correcto, hice todo lo que pude para defenderme y a la verdad”.

Al ser cuestionada sobre si todavía tiene cariño por Johnny dijo, “Absolutamente. Lo amo, lo amo con todo mi corazón. Intenté lo mejor que pude hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimientos contra él o resentimiento en absoluto. Puede ser muy difícil de entender, pero podría ser muy fácil de entender si has amado a alguien. Debería ser fácil”.

