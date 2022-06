Desde el hospital, Salinas Pliego asegura: ‘Estoy muy bien, les voy a dar más lata que antes’

Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios más importantes del país, pues es presidente de Grupo Salinas, conglomerado al que pertenece TV Azteca, sin embargo, esta no es su única faceta. Y es que además de ser un reconocido hombre de negocios, es una figura muy presente en las redes sociales, y así como usa sus cuentas para expresar sus opiniones en temas económicos y políticos, también lo hace para compartir algunos vistazos de su vida más allá del trabajo. Este lunes, el magnate mexicano compartió en Instagram una foto que de inmediato preocupó a sus seguidores. "No les quería decir pero bueno… Hay que compartir de todo, muchos me dijeron que no dijera nada, he decidido que es necesario, hoy les tengo una buena y una mala", escribió junto a la imagen en la que se le veía acostado en una cama de hospital, sin revelar más detalles sobre su estado de salud. Fue en una nueva publicación que Salinas Pliego explicó la razón por la que se encontraba internado, lo cual tranquilizó a sus followers. "Aquí mi mensaje para quienes me escuchan y me siguen... espero y todos escuchen atentos, un abrazo y buen inicio de semana", escribió en el post como introducción a un video en el que ahondó en su situación. En el clip, el empresario se dejó ver de muy buen ánimo, y reveló que había sido intervenido, sin embargo, aclaró que se encontraba myu bien. Haz click abajo para enterarte de lo que dijo.