Daniella Álvarez a dos años de la amputación de su pierna: ‘He decidido sonreír’

Sin duda alguna, Daniella Álvarez se ha convertido en todo un ejemplo de superación. Y es que la exreina de belleza demostró al mundo que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza es lo último que muere. Algo que ha dejado en claro a lo largo de los dos últimos años, luego de que le fuera amputada una de sus piernas debido a una complicación de salud que la puso al borde de la muerte, pues Daniella se ha encargado de llenar de esperanza a todos aquellos que han atravesado por una situación similar con la forma en la que le ha hecho frente a su nueva realidad, demostrando que cuando la vida te da una segunda oportunidad, es mejor aprovecharla con buena actitud y la frente en alto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha compartido a través de su perfil de Instagram, en donde con toda sinceridad ha recordado aquel suceso que cambió para siempre su vida y la forma en la que hizo frente a esta situación sin duda complicada. “¡Entusiasmo! Cuán importante es tenerlo presente en nuestras vidas. Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura de que ha sido el entusiasmo por vivir, el entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante”, compartió la guapa novia de Daniel Arenas al pie de un video en el que ha documentado paso a paso su proceso de recuperación y posterior rehabilitación.

Daniella continuó con su mensaje recordando cómo fue que en medio de su momento más sensible, la sonrisa en su rostro nunca desapareció, a pesar de que estaba consciente de todo lo que significaba el perder una de sus extremidades. “Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: PERDER PARA SIEMPRE UNA PARTE DEL CUERPO, y sinceramente no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo, pero ¡yo HE DECIDIDO sonreír! SONREÍRLE A MI VIDA, sonreírle a la dificultad, sonreírle al dolor, sonreír antes de empezar cada ejercicio de mi fisioterapia, sonreír cuando me he caído, sonreír cuando hay algo que me cuesta o que ya no puedo hacer igual”, agregó.

VER GALERÍA

Finalmente, la colombiana aprovechó la ocasión para mostrar su gratitud a todas las personas que le han mostrado su apoyo, cariño y que no se han separado de ella tras este difícil capítulo de su vida. “Gracias Dios por permitirme seguir viviendo, gracias porque me reconforta saber que mi dificultad le recuerda a muchas personas que lo tienen todo y tal vez no se han dado cuenta. La vida es una lucha constante, sonríele a tu lucha, te aseguro que ¡es la mejor opción! A Dios, a la Virgencita, a mi familia, a mis fisios, amigos y a ustedes GRACIAS por acompañarme en cada pasito que doy”, concluyó.

Daniel, el apoyo más grande para Daniella

Sin duda alguna, Daniel Arenas no solo se ha encargado de llenar de amor la vida de su guapa novia, también se ha convertido en una de sus mayores fuentes de inspiración y apoyo. Algo que ha quedado en claro en las publicaciones que el intérprete suele dedicarle en sus redes sociales. “Qué orgullo mi amor. Todo lo que tocas brilla y esta no será la excepción”, comentó el protagonista de SOS Me estoy enamorando, luego de que su amada confirmara su participación en el reality de Univision Nuestra Belleza Latina. “Te mereces lo que viene y más”, agregó el actor en su comentario dejando en claro el gran amor y admiración que tiene por ella.

VER GALERÍA