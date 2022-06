Fernando del Solar revela que recibió el diagnóstico de cáncer el mismo día que lo nombraron conductor de La Academia

Sin duda alguna, el 2012 será un año que Fernando del Solar difícilmente olvidará. Y es que fue en aquel entonces cuando el carismático presentador logró cumplir uno de sus más grandes sueños profesionales, el cual era llegar a conducir el exitoso reality de La Academia. Sin embargo, toda la alegría que sentía en ese momento se vio empañada por otro suceso que cambiaría su vida para siempre, pues al mismo tiempo que le era ofrecido el trabajo que tanto había esperado, también le era confirmado su diagnóstico por cáncer. Una noticia que enfrentó con total fortaleza en medio de un momento muy importante de su vida.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló el también actor, quien en una entrevista transmitida durante el programa especial con el que se celebraron los 20 años de La Academia, a través de Azteca Uno, habló de cómo fue que la oportunidad de su vida y su diagnostico llegaron al mismo tiempo. “Me acuerdo que justo habíamos conseguido una cita el 12 de julio de aquel año, del 2012, y ese día, en cadena nacional, el que era el director de entretenimiento me iba a dar el honor de conducir La Academia”, recordó el guapo presentador de origen argentino. “En el mejor momento de mi vida, la sensación de: La Academia, el conductor de La Academia, el estelar, en el prime time, horario central, o sea lo que siempre había querido, lo que siempre había deseado me lo iban a estar dando ese día en vivo, y en la noche, a las 12 de la noche, me iba a recibir el oncólogo para confirmar si tenía cáncer o no”, agregó.

Fernando recordó que en medio de la alegría que sentía al saber que se convertiría en el conductor de La Academia, la incertidumbre también era un sentimiento constante, incluso el día en el que por todo lo alto se hizo el anuncio de su participación en el reality, pues sabía que horas más tarde se enfrentaría con la verdad: “Yo estaba en el foro recibiendo esta noticia feliz, pero a la vez, imagínense, con el miedo de que si en unas horas me dicen que tengo cáncer”, relató del Solar, quien también explicó cómo fue ese momento en el que sus miedos se hicieron realidad. “El oncólogo lo único que hace es confirmar que tienes cáncer. Me acuerdo que yo me hacía chiquito en la silla mientras el doctor me decía: ‘y bueno, vamos a hacer tal tratamiento, y quimioterapias…’, y uno se hace chiquito y lo único quiere es salir de ese lugar a gritar. Y a partir de ese momento cambió mi vida para siempre”, agregó.

¿Se arrepiente de haber hecho La Academia?

A la distancia, Fernando puede ver las cosas más claras y aunque reconoce que ha llegado a pensar en que fue un error haber continuado con el proyecto en su condición, también admite que hasta cierto punto La Academia lo ayudó a hacer más llevadero este proceso. “Cada día era como una despedida constante: ‘es la última vez que veo a mis hijos, no los voy a ver crecer’, todo se veía, todo se transitaba como si fuera la última vez. Y bajo este contexto, yo estaba haciendo una Academia, hoy también con el tiempo digo: ‘No debí haber hecho esa Academia, bajo ninguna circunstancia’”, recordó el presentador.

“Me aferré a La Academia con uñas y dientes, porque para mí fue una manera de escaparme, escaparme de estar encerrado en mi casa. Y hacer La Academia me obligaba a levantarme de la cama, a rasurarme, a verme bien, a tener algo en qué pensar en vez de torturarme durante todo el día dentro de las cuatro paredes de mi casa”, agregó.