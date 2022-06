Las palabras de Michelle Renaud a Osvaldo Benavides en un día muy especial: 'Me encantas'

A unos días de que Michelle Renaud compartiera una fotografía junto a Osvaldo Benavides, la pareja vuelve a protagonizar uno de los momentos más especiales. Ambos escriben así las páginas de una etapa de gratas experiencias, ya sea disfrutando de la naturaleza en una escalada de montañas, de un concierto en Chicago o de algún especial festejo personal. Esta vez, la guapa protagonista de la telenovela La Herencia, cada vez más segura de dar vistazos de su cercanía con el intérprete, le dedicó al galán una felicitación por su cumpleaños, detalle con el que le reiteró sus mejores deseos en esta nueva vuelta al sol, pero en el que además gritó el inmenso cariño que le tiene.

Michelle tomó sus redes sociales para celebrar al cumpleañero, publicando un video en el que Osvaldo aparece en la sala de espera de algún aeropuerto. Ataviado con look casual y luciendo unas gafas oscuras, él manda un saludo a la cámara de la actriz, quien en esta ocasión no quiso posar junto al intérprete. Eso sí, agregó al clip un breve mensaje, expresando su felicidad por este día de fiesta. “Feliz cumpleaños @osvaldobenavides. Deseo para ti una vida llena de mucho amor, besos, baile y mucha risa”, escribió Renaud, lo que de inmediato llamó la atención de sus seguidores, quienes se unieron al festejo de forma virtual.

Aunque Michelle ni Osvaldo han querido confirmar su noviazgo, la estrella de telenovelas no tuvo impedimento al confesar lo que siente por el galán, agregando a su felicitación una frase que lo dice todo: “Me encantas”. La reacción de los usuarios fue inmediata, y por supuesto la de Benavides, quien regaló un “me gusta” al divertido clip que ha acumulado miles de vistas y likes, entre ellos los de algunos famosos como Aislinn Derbez. Por ahora, ambos prefieren mantener bajo total hermetismo cualquier detalle relacionado con su cercanía, dando mayor peso a los asuntos relacionados con sus compromisos profesionales. Sin embargo, la curiosidad crece con el paso de los días entre sus fanáticos y la prensa, pendientes de cada movimiento de ambos.

Se defiende de sus detractores

Desde que la noticia del romance entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides saltó a la luz, la actriz ha recibido algunas críticas en sus redes sociales, como ocurrió cuando publicó su primera fotografía con el actor. La postal fue capturada durante un viaje que ambos emprendieron por Chicago, en donde disfrutaron de un concierto del músico James Murphy, con el que posaron para esa postal. Precisamente, una de sus seguidoras salió en su defensa, lamentando que muchos opinaran sin conocerla de manera personal, palabras a las que ella respondió con toda calma. “Gajes del oficio. La gente no sabe qué onda con su vida, pero se la pasa en la mía. Lo importante es que conocí a mi ídolo”, dijo.

En otro momento, Michelle se pronunció durante una entrevista con el programa televisivo Hoy, en donde se refirió a las publicaciones en las que se hablaba de su supuesto romance con Osvaldo, esto durante los primeros días en que su cercanía mantuvo a todos en alerta. “Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto. A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mi le da promoción a La Herencia, así que gracias, no se pierdan La Herencia…”, dijo, afirmando estar acostumbrada a este tipo de situaciones gracias a su posición de figura pública.

