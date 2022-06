La molestia de Dulce María con el equipo de redes de RBD

Los últimos días han sido de emoción y nostalgia para los fans de RBD, pues han podido revivir aquellos tiempos en los que sus ídolos se apoderaban de los escenarios. Tiempo después del reencuentro de la banda en un concierto virtual -en el que no estuvieron presentes todos los integrantes-, Anahí y Dulce María se presentaron cada una por su lado. La actriz que dio vida a Mía Colucci se unió a la colombiana Karol G en un show en la Ciudad de México, en el cual tuvo algunos guiños a famosa agrupación pop mexicana. En tanto, la intérprete de Roberta en Rebelde revivió a su icónico personaje durante el espectáculo de 2000's Pop Tour, algo que sus fanáticos agradecieron mucho. Sin embargo, tras aquellas inolvidables presentaciones, Dulce María expresó su inconfomidad ante lo que consideró una falta de apoyo de parte del equipo que maneja las redes sociales de RBD, sin embargo, sus palabras hicieron eco.

El pasado 10 de junio, Dulce María se presentó en las Arena Ciudad de México junto a varios artistas que, como ella se ganaron al público desde años atrás: Motel, Bacilos, Paty Cantú, Fanny Lu, Kudai, entre otros. Para sorprender a sus fans durante esta presentación, la cantante quiso revivir a Roberta Pardo por medio de su look: lució una melena con mechones rubios y rojos, además de que llevó nuevamente su icónico piercing en la nariz. "¡Hasta yo me sorprendí al verme al espejo!", expresó en su Instagram al compartir algunas fotos con esta nueva imagen. La intérprete admitió estar muy emocionada por haber tenido la oportunidad de conectar de nuevo con su público, pues además cantó temas de RBD como Sólo quédate en silencio, Aún hay algo y Tras de mí. "Algunas cosas nunca se van del todo… Viven dentro de nosotros. P.D. ¡El piercing es real! Es el mismo, no se ha cerrado", agregó en otra publicación, refiriéndose al pesonaje que la inmortalizó.

Un día después de esta emotiva presentación, de la que estuvo compartiendo vistazos en sus diferentes redes sociales, Dulce María tomó su Twitter para expresar su inconformidad ante el hecho de que su show no hubiera sido retomado en las cuentas de RBD, cuando fue claro el homenaje que se le hizo. "Lástima que no sé quien maneja las redes de @RBD_oficial, pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación #REBELDE y de los #2000", escribió la cantante en su tuit. "En fin, gracias a las más de 25,000 personas que recordaron y cantaron con nosotros", agregó en su mensaje.

Al parecer las palabras de Dulce María por pasaron por alto ante los administradores de las cuentas de RBD, pues un día después de que expresara su postura, retomaron algunos fragmentos de su concierto. "¡Un fin de semana muy Rebelde! Les compartimos algo de lo que vimos en la presentación de Dulce María en el 2000's Pop Tour", se lee en las cuentas oficiales en Instagram y Twitter de la agrupación, publicaciones el cual se acompañó de un video de la cantante sobre el escenario. No obstante, para ese momento los fans de la extinta banda pop ya habían expuesto que, a diferencia del show de Dulce María que lo apoyaron dos días después, en el caso de la presentación de Anahí con Karol G -el 11 de junio- lo hicieron al día siguiente, pues en Twitter retomaron los mensajes publicados al respecto tanto por la colombiana como por la mexicana. Finalmente, y posiblemente con el fin de zanjar cualquier suposición de preferencia, las cuentas de RBD compartieron un collage con las fotos de Anahí y Dulce María. "Dulce María conlas mechas rojas y el piercing, y Anahí con la estrella y el sombrero rosa. Mía Colucci y Roberta Pardo han vuelto casi el mismo día. ¿Cómo se supera eso?", se lee en la composición de fotos. "Pellízquenme que sigo sin creer que esto haya sucedido", agregaba la descripción.

Lo que sucedió tras el reencuentro de RBD

Ante la insistencia de los fans, el 26 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el esperado reencuentro de RBD, sin embargo, ni Poncho Herrera y Dulce María participaron. En el caso de la cantante, ella explicó que declinó la invitación debido a que se encontraba en pleno embarazo de su hija María Paula. Sin embargo, su negativa a ser parte de este concierto al parecer repercutió en la comunicación con sus compañeros, tal como ella misma lo contó en marzo del año pasado. “No, definitivamente no (me arrepiento) y menos cuando justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, expresó entonces en entrevista para el programa De Primera Mano. “La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido -nada de ellos-, no he podido hablar con esta cercanía”, agregó.

