Ariadne Díaz y Marcus Ornellas confirman su positivo a Covid: 'Es la cuarta vez que me da'

Con la sinceridad con la que suelen mostrarse ante su público, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas han tomado sus redes sociales para compartir con sus fans que el Covid-19 ha vuelto a hacerse presente en sus vidas y en esta ocasión con más fuerza que las veces anteriores. Y es que según han revelado, está sería la cuarta vez que Ariadne da positivo a esta enfermedad, mientras que para Marcus esta es la primera, lo que los ha obligado a hacer un alto en sus vidas y a permanecer aislados en su casa, pues además han confesado que en esta ocasión los síntomas los han sentido con más fuerza.

Así lo reveló Ariadne durante un live que organizó a través de su perfil de Instagram, en donde de muy buen ánimo platicó con sus fans sobre la situación que atraviesa su familia y la forma en la que la enfermedad ha causado efectos en su vida. “A mí es la cuarta vez que me da y Marcus nunca había salido positivo, o sea si le había dado o no le había dado pues quién sabe porque nunca había salido positivo cuando a mí me había dado”, compartió la intérprete, quien durante su transmisión no dejó de sonreír y de bromear con el papá de su hijo, dejando en claro que a pesar de su enfermedad, se encuentran bien y estables.

Ariadne reveló que fue ella la que inició con los síntomas y después de unos días finalmente fue Marcus el que empezó a presentar las primeras molestias. “Yo estuve malona los primeros días, el sábado fatal, la mañana del domingo mal y ayer en la tarde mejor y gracias a Dios porque ahí fue cuando Marcus se empezó a poner muy mal”, expresó la hermosa actriz, quien confirmó que ha sido esta ocasión cuando peor se ha sentido. “Traigo una tos muy molesta ahorita que en las otras tres ocasiones nunca me había dado tos, nada más me había dolido el cuerpo un día. Fueron tres días de mucha fiebre, de mucho dolor de cuerpo y de como el estado anímico así bajón, pero ya pasará", señaló.

A pesar de que la incertidumbre que sin duda ha generado esta enfermedad en general, la artista ha intentado verle el lado amable a la situación, sin dejar de pensar en todo lo que el Covid-19 ha dejado a su paso por el mundo, por lo que se mostró agradecida de que hasta ahora solo haya presentado síntomas leves y sin mayores complicaciones. “A mí es la cuarta vez que me da y dije 'no puede ser'. Luego pensé viéndolo por el lado positivo, o sea como que este es un virus muy extraño que nunca sabemos cómo le da a la gente; hay gente que desgraciadamente falleció, hay gente a la que a día de hoy sigue sin darle, hay gente a la que se le va el olfato, hay gente que ni siquiera se entera y hay gente que como yo les da cuatro veces y gracias a Dios nunca he tenido ninguna complicación, ni he saturado bajo, ni nada”, señaló.

Marcus no pudo estar en el estreno de su telenovela

Debido a su diagnóstico, Ariadne Díaz se ha tenido que ausentar de las grabaciones de la telenovela Vencer la ausencia, la cual se estrenará próximamente, mientras que Marcus se ha perdido toda la gira de promoción por el estreno de su melodrama Mujer de Nadie, el cual salió al aire el pasado lunes 13 de junio, mientras él se encuentra aislado en su casa al lado de su pareja y de su pequeño hijo Diego. “Desgraciadamente no estamos chambeando y a Marcus le hubiera encantado estar presencialmente en todas las cosas de su novela por ser hoy su estreno, pero pues así es con este mugroso bicho que nunca sabes cuando te va a tocar”, señaló Ariadne.