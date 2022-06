Amber Heard: ‘Sostengo cada una de las palabras de mi testimonio’

Después de que se diera el veredicto del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, el actor parece haber seguido con su vida, sumándose a la gira de Jeff Beck y dejándose ver entre el público que está ansioso por saber más de él. Pero la situación de la actriz ha sido diferente, después de un comunicado que se emitió casi inmediatamente de conocerse la resolución de la corte, de parte de su equipo solo se han escuchado mensajes relacionados con Depp y lo decepcionados que están con el caso y con lo que ha sucedido después. La primera entrevista de Heard no ha sido diferente y en la segunda entrega publicada por el show Today ha quedado claro. “Hasta el día que me muera sostendré cada palabra de mi testimonio”, dijo Heard a Savannah Guthrie en una entrevista de la que todavía falta una parte de publicarse.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Amber Heard y su contundente reacción tras perder la demanda por difamación contra Johnny Depp

La abogada de Amber Heard asegura que la actriz no tiene cómo pagar la indemnización a Johnny Depp

Sobre cómo se desempeñaron las cosas de forma pública, Amber ha explicado: “Creo que la basta mayoría de este juicio sucedió en las redes sociales”, expresó a pesar de que es bien sabido que los miembros del jurado no pueden tener acceso a ningún medio de comunicación externo. Ante esto, Savannah le preguntó: “¿Crees que el jurado lo vio?”, Amber respondió: “¿Cómo podrían no haberlo hecho? Pienso que hasta para el jurado con mejores intenciones, hubiera sido imposible evitar esto”. A pesar de las declaraciones de Amber, esto sería un delito, por lo que se presume de difícil el que el jurado arriesgara esto entrando a redes sociales.

También se comentó el despliegue de apoyo que el actor recibía a las afueras de la corte. “Diario pasaba por tres, cuatro, a veces seis cuadras con gente con letreros que decían: ‘Quemen a la bruja’”, reclamó, mientras explicaba que dentro de la corte había solamente fanáticos del Capitán Sparrow, sobre todo cuando dio su testimonio, momento que no fue nada fácil para ella, describiéndolo en sus propias palabras: “Fue la cosa más humillante y horrible por la que he pasado. Nunca me he sentido más removida de mi propia humanidad, me sentí menos que humana”.

Su reacción sobre la resolución del caso

Al preguntarle si sentía segura sobre el veredicto dijo resignada: “Me gustaría decir que sí, pero estaría mintiendo”. Amber decidió tomar como referencia el caso que llevaron en Reino Unido, en el que Depp resultó perdedor contra un tabloide: “Hubo otro juicio, que se manejó con los mismos problemas sustanciales, con más evidencia. De hecho, (aquí) mi evidencia fue mayormente dejada fuera, piezas verdaderamente importantes de evidencia, hecho diferente, (aquel) fue manejado de forma diferente, con un juez en vez de un jurado”.

VER GALERÍA

Amber Heard responde así al deseo de Johnny Depp de seguir adelante tras el juicio

“No culparía a la persona promedio al ver esto, cómo fue cubierto, y pensar que se trata de malcriados de Hollywood en su peor momento. Pero lo que la gente no entiende es que es mucho más grande que eso. Esto no se trata solo de nuestra primera enmienda, la libertad de hablar”, cuando Amber trataba de explicar esto, Savannah le dejó claro que la ley estadounidense está hecha para buscar defender la libertad de expresión y no la de mentir. “Mi entendimiento de lo que eso significa es que no solo tenemos libertad de hablar, sino de hablar contra el poder…Hablé contra el poder y pagué el precio”, respondió.

Amber vs Camille

De forma molesta, cuando le tocó hablar sobre el equipo de su exmarido, expresó: “Sus abogados hicieron un mejor trabajo distrayendo al jurado del verdadero problema”. Ante la enorme popularidad que Camille Vasquez obtuvo en el juicio, parece que Amber tiene un tanto de reservas. Sobre todo cuando en su alegato final dijo que Amber estaba dando la actuación de su vida, “Lo dice la abogada del hombre que convenció al mundo de que tiene tijeras por manos, ¿yo soy la actriz? Tuve que escuchar semanas de testimonios insinuando o diciendo directamente que soy una terrible actriz. Así, que estoy confundida de cómo puedo ser ambas cosas”.

VER GALERÍA

Sobre quién era la persona violenta en la relación

Savannah fue directa al hablarle sobre la violencia en su relación, a lo que respondió: “Nunca tuve que instigarla, respondí a ella. Cuando vives en la violencia y se vuelve normal, como testifiqué, te tienes que adaptar”, una incisiva Savannah le respondió que audios de la evidencia dejaban claro que ella aceptaba haberlo golpeado, a lo que Amber a la defensiva dijo, “Cuando tu vida está en riesgo, no solo aceptas la culpa de las que no deberías, sino que cuando estás en una dinámica abusiva psicológica, emocional y física no tienes los recursos que tú y yo tenemos para decir esto es blanco o negro”. Una vez más, la periodista hizo referencia a los audios en los que decía que ella lo habría agredido: “Transcripciones de 20 segundos no son representativas de siquiera las 2 o 3 horas de los clips de las que fueran extraídas”, diciendo que hablaba como una persona bajo abuso.

Cuando fue confrontada con la declaración de los abogados de Depp, que había perdido por nunca haber tomado responsabilidad de sus actos, dijo: “Sí hice y dije cosas horribles y de las que te arrepientes a lo largo de mi relación, me comporté de forma horrible, casi irreconocible, hay tanto arrepentimiento…Hablé del lenguaje horrible…No sabía entre el bien y el mal. Siempre voy a continuar sintiendo como que fui parte de esto, como que fui la otra mitad de esta relación porque lo fui, y fue horrible…Fuimos horribles el uno con el otro. Cometí muchos, muchos errores, pero siempre dije la verdad”.