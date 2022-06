Gabriel Soto sobre Martha Julia: 'Son personas que se quedan en el corazón'

A la espera del momento más propicio para celebrar su boda, Gabriel Soto se encuentra feliz y enamorado junto a Irina Baeva. La pareja se comprometió en octubre de 2020, y tenía previsto casarse el mes pasado, sin embargo, debieron aplazar la ceremonia por motivos ajenos a ellos. Si bien el corazón del actor pertenece a la guapa intérprete rusa, él no olvida a las personas especiales que en algún momento fueron parte de su vida. Tal es el caso de Martha Julia, su expareja, con quien acaba de coincidir en un proyecto televisivo. El galán de telenovelas ha hablado sobre este reencuentro y ha compartido algunas cariñosas palabras hacia quien fue su novia años atrás.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En medio del claquetazo que marcó el inicio de las grabaciones del nuevo remake de La Madrastra, Gabriel fue cuestionado por la prensa sobre su participación en este proyecto, la cual si bien es breve, es sumamente trascendental en la trama. "Es el punto de partida, la detonación de la historia, así que pues (estoy) feliz de trabajar con Carmen (Armendáriz, la productora) otra vez... Y con un gran elenco, y creo que es una historia que le va a ir muy bien, así que estoy muy contento", aseguró. Luego de que destacara el reparto de este melodrama, fue inevitable que los medios le cuestionaran respecto a su reencuentro con Martha Julia, quien también participa en este proyecto y con quien fue captado saludándose. "Ya empiezan con todo", dijo entre risas, al parecer anticipando por dónde iba la conversación.

VER GALERÍA

El actor no tuvo problema en hablar sobre su coincidencia con la actriz, y de lo más tranquilo se refirió a ella de forma cariñosa y con mucho respeto. "Siempre son personas que se quedan en el corazón, personas especiales, y siempre da gusto ver a personas que fueron importantes en tu vida y que están bien", comentó. Gabriel señaló que su historia de amor con Martha Julia data de hace mucho y aseguró que había pasado un largo tiempo deasde que la vio por última vez. "Fue hace ya añísimos, tenía doce de no verla, imagínense", expresó el actor, quien además se ha reencontrado con otra ex, Aracely Arámbula la protagonista de La Madrastra junto a Andrés Palacios.

VER GALERÍA

Gabriel descartó además que el hecho de que esté compartiendo con Martha Julia en esta telenovelas sea motivo para que Irina se ponga celosa, pues aseguró que éste no es un rasgo de su personalidad. "No se pone celosa, no para nada (es celosa)... La verdad es que nada que ver, Irina está muy bien en ese sentido, tenemos una relación basada en mucho respeto y comunicacón, así que nada que ver", aseguró. El intérprete contó además que la actriz rusa sabía que él trabajaría con Martha en este proyecto, pues fue algo que hablaron en su momento. "Claro, por supuesto (que lo hablamos), tenemos toda la confianza del mundo y no pasa absolutamente nada, es simplemente gente que fue especial y que da gusto ver", dijo, y además señaló que él y Martha tienen pocas escenas juntos.

¿Qué ha dicho Martha Julia sobre el reencuento con Gabriel?

Tras su separación de Gabriel en 2004, Martha Julia siguió adelante con su vida, y actualmente es madre de dos hijos, faceta que alterna con su vida como actriz. A propósito de La Madrastra y su reencuento con su ex, ella habló también con cariño respecto al galán de telenovelas. "Después de tantos años ahora volvemos a coincidir y la verdad es bien bonito, alguien a quien le tienes tanto cariño y trabajar juntos", comentó la intérprete en un encuentro con la prensa en medio del arranque de las grabaciones de la telenovela. "A parte de que su carácter es maravilloso, toda la vida, entonces es bien bonito trabajar con él... La verdad es bien bonito trabajar con una persona tan profesional, aparte, quitando todo lo pasado que tuvimos, la verdad es ue Gabriel es un tipazo y siempre es un agasajo trabajar con él, tenía muchos años de no trabajar con él ", agregó la actriz.

VER GALERÍA