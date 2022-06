Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera continúan con su tour de amor en Italia, ahora en Florencia

Hace un par de semanas, Cynthia Rodríguez y Carlos Riveras comenzaron un viaje con el fin de disfrutar de unas vacaciones largas para las que la conductora incluso pidió un permiso para ausentarse una temporada de Venga la Alegría. Desde entonces, los novios se encuentran disfrutando de las ciudades más icónicas de Italia país que eligieron para comenzar este tour de amor en el que han visitado ciudades como Roma y Pisa, además de su especial para por el Vaticano, donde la pareja tuvo la oportunidad de participar en una audiencia con el Papa Francisco de quien recibieron la bendición. Luego de su inolvidable encuentro con el Sumo Pontífice, la pareja se encuentra descubriendo un nuevo escenario, se trata de Florencia, su última parada en este viaje de novios.

Aunque ninguno de los dos ha compartido fotos juntos, sí han estado publicando instantáneas en los mismos sitios y esta mañana así anunciaron su llegada a la ciudad que, como el resto de Italia, los ha dejado sin aliento: “Atardecer en Florencia”, escribió Carlos Rivera quien posó con el Ponte Vecchio como telón de fondo. En este post del cantante, sus seguidores no dejaron pasar desapercibido el detalle de la argolla que Carlos muestra en el dedo anula izquierdo. Recordemos que días pasados la pareja ha estado envuelta en todo tipo de rumores y especulaciones que apunta a una posible boda entre la pareja quien, se presume, podría haber contraído nupcias durante su paso por el Vaticano; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Por su parte, Cynthia también estuvo compartiendo varias historias de su llegada a Florencia: “Un día para sonreír. ¡Te mando muchos besos!”, escribió la presentadora quien posteó un par de imágenes en las que se le ve en un restaurante de la ciudad con una colorida camisa de seda que combinó con un estiloso bolso Christian Dior. Aunque en esta foto no se aprecia, en otras imágenes que compartió ese fin de semana, Cynthia también luce una argolla, como de matrimonio, y un anillo con un vistoso diamante, una pieza muy aparecida a una de compromiso. Como Carlos, Cynthia también posó con el Ponte Vecchio a sus espaldas, haciendo evidente, una vez más que están juntos.

Para Cynthia ha sido muy especial compartir con sus seguidores algunos detalles de este viaje que por fin a podido realizar, luego de mucho tiempo de no descansar: “Me voy a relajar un tiempesito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida, para regresar recargada”, comentó la presentadora durante su despedida de Venga la Alegría, un programa al que se reincorporará en un tiempo, según explicó. Aunque la presentadora no ha posado al lado de Carlos Rivera, es evidente que es el cantante el autor de las espectaculares fotos que su novia está compartiendo en redes de este viaje, como la que posteó este domingo en el Castillo de Sant’Angelo.

¿Se casaron en secreto?

Aunque los novios continúan sin emitir ningún tipo de comentario respecto a la supuesta boda que protagonizaron en Italia, esta tarde en Ventaneando, Pati Chapoy reveló que llama mucho la atención que en las imágenes que está circulando en la que la pareja aparece con el Papa Francisco, Cynthia aparezca de blanco y en la galería de la audiencia de recién casados. De acuerdo con el código de vestimenta del Vaticano, únicamente las mujeres que contraen nupcias pueden portar este color, pues usualmente se pide un atuendo negro de pies a cabeza para participar en las audiencias públicas del Sumo Sacerdote.