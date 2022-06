Ale Capetillo y la inesperada respuesta que le dio su novio tras una declaración de amor

Además de amigos, experiencias y grandes aprendzajes, la vida en España le trajo a Alejandra Capetillo algo que seguramente no esperaba: el amor. La joven fue flechada por Nader Shoueiry, un misterioso joven de origen libanés del que poco a poco ha ido compartiendo algunos detalles. Aunque en un inicio esta guapa mexicana apostó por ser discreta en su noviazgo, cada vez se ha mostrado más abierta en en redes sociales al respecto, de hecho, hace poco habló con sus seguidores respecto a un llamativo anillo solitario que él le dio, el cual despertó rumores de compromiso. "Esto llegó súper lejos, no saben cuánta gente me ha escrito que si ya me voy a casar, que cuándo va a hacer mi boda...Tal, tal, tal, pero no, no me voy a casar, es mi anillo de piedrita", comentó a principios de este mes en una interacción con sus seguidores en Instagram. La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quien también ha publicado algunas postales de su viaje con su novio, compartió recientemente una curiosa anédcota derivada de la diferencia de idiomas entre ella y Nader. La joven de 22 años contó que, aunque ella y su galán se comunican en inglés, tratan de aprender la lengua natal del otro, y así como ella hace un esfuerzo con el árabe, él lo hace con el español. Sin embargo, tal parece que aún no están completamente listos para emprender una conversación de esta manera, pues Ale ha revelado la inesperada respuesta que su novio le dio luego de que ella le hiciera una sentida declaración de amor en español; haz click abajo para enterarte.