Fernanda Castillo habla de su estado de salud tras haber dado positivo a Covid-19

Consciente de la preocupación que ha causado su reciente diagnóstico por Covid-19, Fernanda Castillo ha retomado la actividad en sus redes sociales para calmar un poco los ánimos de sus fans y compartir una actualización sobre su estado de salud, dejando en claro que, a pesar de que es la segunda vez que enfrenta esta enfermedad, se encuentra bien, tranquila y de muy buen ánimo, deseando poder sentir al 100 próximamente para poder retomar sus actividades. Especialmente porque se encuentra en la recta final de su temporada en la obra de teatro Siete Veces Adiós, a la cual tuvo que ponerle una pausa debido a esta situación, mientras es reemplazada por la actriz Paulette Hernández, según ha revelado la compañía en sus redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde Fernanda se ha reportado con todos sus seguidores, luego de que el pasado viernes diera a conocer que había dado positivo a la prueba de Covid sin entrar en mayores detalles, lo que sin duda preocupó muchísimo a sus fans, pues apenas en enero pasado, la actriz había sido diagnosticada con esta misma enfermedad. Por fortuna, todo parece indicar que Fernanda se encuentra muy bien y todo marcha conforme lo esperado respecto a su salud. “Aquí estamos, mucho mejor y con ganas de pronto estar al 100%”, expresó la intérprete en su feed de Instagram, donde además adjuntó una fotografía en la que se le puede ver posando con una sudadera con motivos de la celebración del orgullo LGBT+.

La actriz aprovechó la ocasión para agradecer a todos sus seguidores por las muestras de cariño que ha recibido a raíz de que dio a conocer su diagnóstico, a quienes les hizo un llamado muy importante en medio del repunte de casos por Covid-19 que se ha presentado en las últimas semanas en México. “Gracias a tod@s por sus mensajes, su cariño y buena vibra para la recuperación de todos en mi casa. P.D.: odio el Covid. PD2: hay que seguirnos cuidando”, finalizó la intérprete, quien ha recibido todo el apoyo de sus colegas, familiares y fans en medio de esta situación.

VER GALERÍA

Las lecciones que aprendió en el momento más frágil de su vida

Sin duda alguna, Fernanda Castillo se ha convertido en todo un ejemplo de superación y fortaleza. Y es que la hermosa actriz demostró que todo es posible cuando el amor por la vida y por los que te rodean es grande. Algo que ella misma pudo comprobar en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando derivado de su parto, enfrentó una severa crisis de salud que la puso al borde de la muerte. “Estoy enormemente agradecida de estar viva y también de que me haya pasado eso porque si no me hubiera pasado jamás hubiera tenido la certeza -como la tengo hoy en día-, de que la vida se acaba en cualquier instante”, comentó la intérprete durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, en donde habló como nunca lo había hecho de la situación que vivió a inicios del año pasado.

Fernanda ahondó más en el tema, revelando que, tras haber entendido lo frágil que puede ser la vida, entendió que la felicidad realmente estaba presente en ella y en su entorno, con todos los regalos que la vida le ha dado hasta este momento, y no precisamente algo que tuviera que perseguir. “Estoy feliz en todas las caras de Fernanda y no siempre he estado feliz. Tal vez si no me hubiera pasado algo tan fuerte no sabría que estoy feliz porque estaría pensando que feliz es algo que está más adelante. (Me hace feliz) Poder ver a mi hijo y tener la posibilidad de trabajar y darme mis tiempos y elegir las cosas que hago para poder estar con mi hijo, feliz es tener una pareja que me sostiene, que estuvo conmigo en los momentos difíciles, eso es feliz y yo antes no sabía que eso era feliz”, señaló con una enorme sonrisa en el rostro.

VER GALERÍA