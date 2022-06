Marcus Ornellas habla de la difícil situación que ha vivido en los últimos dos años: 'Son momentos de catarsis mayúsculos'

A unas semanas de haber celebrado su cumpleaños número 40, no hay duda de que Marcus Ornellas se encuentra en su mejor momento. Este apuesto actor disfruta cada instante junto a su pareja, Ariadne Díaz, y su encantador hijo Diego, tranquilo y sin ninguna prisa ante las posibilidades que puedan darse en el futuro, como casarse o escribirle de nuevo a la cigüeña. Y en términos profesionales las cosas no podrían marchar mejor, pues el brasileño se ha convertido en uno de los galanes favoritos de las telenovelas. Luego de haber protagonizado la nueva versión de Si nos dejan, está a punto de estrenar la nueva apuesta de Televisa, Mujer de nadie, también con uno de lo papeles principales. Sin embargo, en medio de toda esta realización en su carrera y vida personal, el intérprete ha tenido que sobrellevar una situación difícil que ha alcanzado a su familia, sobre la que se ha sincerado por primera vez.

Ilusionado con el arranque de su nuevo melodrama este 13 de junio, Marcus habló de su personaje y de cómo la producción le ha dado la libertad para interpretarlo con distintos matices. "Le hemos buscado a Fernando esa multicoloridad por así decirlo para que no sea el bueno bueno o el malo malo; sino que hay un intermedio que lo mismo goza que sufre, es feliz, sonríe, ama como odia, que abraza que empuja, que ayuda o quita", contó en entrevista para El Sol de México. Al revelar algunos detalles sobre la trama de esta telenovela, el actor brasileño reveló un aspecto de la historia al el que, desafortunadamente, lo une cierta coincidencia. "En este melodrama de 45 episodios se aborda la temática de la leucemia, y eso de casualidad en los últimos dos años de la pandemia a mis seres queridos no les dio Covid, sin embargo, a mí me ha llegado más el cáncer que el virus", contó.

El también modelo habló sobre esta complicada situación que hasta ahora habría preferido mantener lejos del ojo público, sin embargo reveló que justamente ha sido por medio de la interpretación de sus personajes que ha podido desahogarse un poco. "En mi familia no ha habido víctimas de Covid, pero sí de cáncer; y esto ha sido en el intermedio de Si nos dejan y ahora en Mujer de nadie, sí he tenido algunas personas muy cercanas a mí afectadas y ha sido difícil sobrellevarlo, aun cuando en la novela en paralelo no saben, son momentos de catarsis mayúsculos y fuertes, donde pude desahogarme en la ficción", comentó. No obstante, Marcus no dio más detalles sobre los seres queridos que han sido afectados por dicho diagnóstico. A finales del año pasado, el actor viajó a su natal Brasil con su hijo, aventura en la que tuvo la oportunidad de reecontrarse con su familia. "Reflexionando sobre el año 2021… Agradecido con todo lo que me ha enseñado hasta ahora, que por cierto, ¡ha sido mucho!", escribía en noviembre en medio de su travesía sudamericana.

No siente ninguna presión por casarse

Pese a las adversidades, Marcus está feliz y agradecido tanto por las oportunidades que se le han presentado profesionalmente, como por lo que ha construido en el aspecto familiar. El brasileño se comprometió con Ariadne hace casi cuatro años, sin embargo no tiene ninguna prisa por casarse y prefiere esperar a que llegue el momento ideal para oficializar su unión. "Quieren que tengamos una fecha pero, más que mis fechas o las fechas de Ari, son las fechas de la familia para poder reunirlos", comentaba el actor en diciembre pasado en entrevista para el programa Hoy. "Yo lo veo como un festejo, más que como una necesidad, más como un festejo de celebrar nuestra unión, que ya la tenemos", agregó entonces el intérprete, quien en 2016 le dio la bienvenida a su hijo junto a la actriz. "Ya estamos bastante comprometidos con nuestra relación, y entonces será como un festejo, sí vendrá, será en su momento, obviamente tratando que esté, de preferencia, que esté toda la familia reunida", comentó.

Marcus ha dejado ver esta misma postura en el tema de la paternidad, pues aunque no descarta ampliar su familia, por el momento no es algo que tenga entre planes. "Estamos bien, (pero) ya veremos, ya veremos, por lo pronto estamos bien así", comentó al matutino de Televisa. Tiempo atrás, el actor y Ariadne abordaron este tema juntos en un encuentro con la prensa y la actriz reveló que ella es partidaria de buscar un hermanito para Diego. “Yo sí y él está en proceso de convencimiento”, comentó entonces la guapa intérprete. "Es un proceso, es un proceso... Estamos contentos, si Dios nos manda uno más, pues obviamente será muy bienvenido”, dijo él por su parte.

