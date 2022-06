Los detalles de los looks de Claudia Álvarez y sus hijos en su gran bautizo

Para Claudia Álvarez y Billy Rovzar han sido días de muchas emociones. Y es que tras una larga espera de más de dos años, el famoso matrimonio por fin pudo celebrar el bautizo de su pequeña Kira, la mayor de sus tres hijos, el cual no habían podido llevar a cabo con anterioridad debido a la pandemia, pero que ahora que finalmente lo han podido hacer, ha sido doblemente especial y significativo para toda la familia, pues han aprovechado la ocasión para también bautizar a Clío y Billy, los mellizos de cinco meses de la pareja. Al ser una ocasión especial, los orgullosos papás han cuidado hasta el detalle más pequeño, poniendo especial énfasis en los hermosos atuendos que los tres pequeñitos utilizaron en este día en el que recibieron el primer sacramento como católicos, algo que sin duda emocionó mucho a sus papás.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus redes sociales, Claudia y Billy han compartido algunos vistazos a la increíble fiesta que organizaron para consentir a sus pequeños y a todos sus invitados, una ocasión en la que la pareja preparó todo cuidadosamente para que los asistentes pasaran una velada muy especial junto a ellos. Y aunque todo en la fiesta fue espectacular, sin duda fueron los looks de los grandes protagonistas de la fiesta los que más llamaron la atención de todos. Y es que Kira, Clío y Billy lucieron de lo más tiernos en elegantes ropones de estilo clásico de Caramelo Ceremonias, los cuales no fueron iguales para los tres pequeños, pues fueron adecuados a la personalidad de cada uno de ellos, pues mientras Kira lució como toda una princesita en un vestido color blanco con aplicaciones de encaje al mismo tono, Clío fue vestida con un hermoso ropón en tonos beige y dorados. Lo mismo con Billy, quien llevó un mameluco inspirado en el vestido de su melliza.

Por supuesto que Claudia no podía quedarse atrás y lució guapísima en un increíble vestido color dorado de Alexia Ulibarri, el cual se encuentra disponible en Cleo Estudio, la tienda propiedad de la actriz, el cual era de corte recto, con pronunciado escote en V y de cintura ceñida, llamando la atención por el detalle en las hombreras, las cuales eran simulaban grandes holanes del mismo tono del vestido, lo que sin duda le dio el toque de elegancia necesario para la ocasión, aunque sin caer en la etiqueta rigurosa.

VER GALERÍA

Los aprendizajes de ser mamá

Sin duda alguna, Claudia Álvarez se encuentra encantada con esta nueva faceta de su vida, en la que sin dejar de lado sus proyectos profesionales y personales, se ha enfocado en esta primera etapa de vida de sus tres pequeños, encontrando el balance perfecto para no descuidar ningún aspecto de su vida. “Quitándome culpas, con Kira me costó muchísimo trabajo. Con Kira me cuestionaba casi casi si quería leer o quería ver la tele o quería hacer algo, era como: ‘¿Cómo voy a leer? ¿Cómo voy a hacer esto? Yo tengo que estar con mi hija todo el tiempo, si no, no soy buena mamá, sentía eso, error…”, confesó en una charla con sus fans a través de las redes sociales.

En otro momento de la plática, Claudia también contó cómo ha sido para Kira el hecho de adaptarse a la presencia de sus hermanitos en casa. “Nos dividimos como en 20, luego con Kira que también es importante darle su espacio, para que se vaya integrando los con babys, porque para ella no ha sido fácil, bueno yo creo que para ninguna hermana mayor es fácil la llegada de sus hermanitos. ¿Quién soy yo para contarles?, pero celos, normales, pero ya lo esperábamos y estamos trabajando en ello, ya poco a poco se enoja menos cuando los cargo”, confesó la actriz a sus seguidores.

VER GALERÍA