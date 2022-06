Vanessa Huppenkothen habla de la presión que vivió tras su diagnóstico: 'Sí la sufrí'

Con total fortaleza, Vanessa Huppenkothen hizo frente a un complejo episodio de salud, cuando años atrás descubrió que padecía hipotiroidismo. Desde ese momento, trató de mantener todo bajo control, sometiéndose a estudios y tratamientos médicos que ha seguido desde entonces al pie de la letra. Sin embargo, existe un factor fuera de su control, y es precisamente el de la presión que vivió a raíz de su trabajo en televisión, pues dada la exposición y los requerimientos de sus actividades en pantalla, no escapó de ser objeto de críticas. Con total transparencia, la guapa conductora habló de esa difícil circunstancia, la cual pudo asumir con total madurez para continuar su camino sin ningún contratiempo.

Vanessa fue la invitada al espacio en YouTube llamado A.M.O TV, en el cual relató parte de su experiencia cuando descubrió que algo no andaba bien. Por eso días, recuerda, tomó la decisión de emprender una solución inmediata, aunque sin obtener resultados. “Cuando empecé a subir de peso hacía ejercicio como loca y no bajaba y no bajaba y decía: ‘¿Qué está pasando?’, comía perfecto y sí, es un tema hormonal, tiroides…”, contó. Sincera, reveló cómo esta situación se volvió más compleja, pues aconteció en medio de un proyecto laboral. “Hay algunas cosas que son tiroides, de cajón. Empiezas a subir de peso raramente y mucho, en mi caso subí como 15 kilos en un mes. Estaba yo en el Mundial y de repente: ‘¿Qué está pasando?’. Estás fuera, estás cubriendo un evento…”, dijo.

En confidencia, Vanessa también ahondó en cómo padeció la presión por la posición en la que se encontraba, siendo la imagen en pantalla de una cobertura de gran relevancia, pues los ojos de muchas personas estaban puestos en ella. “Por supuesto (había presión), era la comedora compulsiva, tienes que bajar de peso, qué te está pasando, sales del aire, ya no vas a estar tanto, ya no vamos a presentar tus cosas…”, contó la presentadora, evocando la experiencia de aquellos días en que tuvo que enfrentar ese duro proceso. “Entonces sí, estar en la tele en ese sentido es bien complicado, sí la sufrí…”, añadió en otro instante de la plática, en la que aseguró que a pesar de todo siempre mantuvo una actitud de lo más optimista.

El diagnóstico de Vanessa

En otro instante, Vanessa contó cómo fue que descubrió que algo andaba mal, por lo que tomó cartas en el asunto para estar pendiente de su salud. Días después, los médicos le confirmaron que se trataba de un problema de hipotiroidismo. “Me dio a los 24 y luego a los 28… una vez que te da tiroides siempre te tienes que estar checando… Me dio una cosa que se llama tormenta tiroidea, que en reposo mi corazón estaba a 130, es muchísimo. Empecé a sentir palpitaciones muy altas. Te sientes mal, terminas en el hospital y es cuando me hacen estudios de tiroides y salgo mal…”

La conductora también reveló parte de los síntomas que durante el padecimiento tuvo que enfrentar. “Engordamos muy rápido, en el caso de hipotiroidismo, se nos hincha mucho la cara, retenemos mucho líquido…”, dijo. Vanessa además contó cómo fue que luego de un periodo de someterse a algunas dietas todo empezó a cambiar en su metabolismo, por lo que guiada de los especialistas pudo finalmente estabilizarse. “También venía de hacer unas dietas muy extremas. Cuando haces dietas extremas la tiroides lo reciente y viene el rebote y tu sistema está completamente desequilibrado…”.

