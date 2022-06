La razón por la que Gabriel Soto descarta casarse en Rusia

Todo estaba listo para que finalmente Gabriel Soto e Irina Baeva se convirtieran en marido y mujer el pasado 14 de mayo, sin embargo, los planes tuvieron que aplazarse nuevamente por motivos ajenos a la pareja. Tal como lo revelaron en su momento, la situación que se vive actualmente en Europa del Este impidió que la familia de la actriz viajara desde Rusia, por lo que decidieron una vez más posponer su esperado enlace. Y es que para la guapa intérprete es de suma importancia que sus seres queridos estén con ella en una ocasión tan especial como su boda, por lo que no considera casarse si no están presentes. Dado que las circunstancias internacionales parecieran no favorecer que se celebre pronto la ceremonia, el galán de telenovelas ha sido cuestionado sobre la posibilidad de que el viajara al país natal de su prometida para consumar sus planes de matrimonio, sin embargo ha descartado este panorama por una importante razón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Gabriel quien acaba de concluir su telenovela Amor Dividido, además de grabar una participación especial en el remake de La Madrastra, habló de sus planes más allá de la actuación, pues tiene previsto dedicarse por un tiempo a una de sus grandes pasiones, el boxeo, pues en unos meses ofrecerá una pelea de exhibición. Y en lo que respecta al plano personal, el actor habló de cómo, tras la estricta etapa de confinamiento por la pandemia de Covid, se presentaron nuevas circunstancias que provocaron el aplazamiento de su boda prevista para el mes pasado. "Desafortunadamente el tema del conflicto Rusia-Ucrania pues no vino a afectar mucho, porque la familia de Irina están como temerosos de salir del país, no es buen momento, entonces pues desafortunadamente nos han tocado estas cosas", expresó el intérprete en entrevista para Televisa Espectáculos.

VER GALERÍA

Sin embargo, el galán de telenovelas descartó que ante este panorama considere la posibilidad de viajar a Rusia para celebrar la boda, pues explicó que al igual que Irina, para él es muy importante estar rodeado de su familia en su gran día, y vería muy difícil que todos sus seres queridos pudieran trasladarse a dicho país."Es complicado también ir para allá, y pues me gustaría que estuviera mi familia.. Nos gustaría compartirlo con ambas familias, entonces por eso era la idea de que ellos vinieran para acá", comentó. "Yo tengo una familia muy grande, y bueno ir para allá todos va a ser complicado", agregó. Por ahora la pareja tiene previsto esperar a que las condiciones sean las más propiacias para celebrar su boda en México. "Pero finalmente sí queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos viajar con tranquilidad en ese sentido", había dicho Gabriel al mismo medio a mediados del mes pasado.

VER GALERÍA

El actor se ha manifestado convencido de que su enlace se realice antes de que termine este año, sin importar que se tengan que hacer algunas modificaciones a los planes. "No pasa de este año, vamos a ver cómo lo hacemos, sino yo me voy a Rusia, vemos de qué manera le hacemos pero bueno, ya lo queremos hacer, así que no pasa de este año", comentó el pasado 12 de mayo a Televisa Espectáculos, dejando ver su fuerte convicción por casarse con su amada. Si embargo, aunque en mencionó la posibilidad de ir a la tierra natal de Irina, lo cierto es que aún no está definido, pues dada la temporada podrían reconsiderar que el enlace se haga en Acapulco y cambiar de sede. "Es probablemente en época de lluvias, puede ser agosto, septiembre, por ahí, entonces estamos viendo, todavía estamos definiendo", dijo.

Los cambios en la logísica que impidieron viajar a la familia de Irina

El pasao 18 de mayo, días después de la fecha prevista para su boda, Irina ahondó en las razones que impidieron que sus planes se llevaran a cabo. "La boda tenía que haber sido el sábado que acaba de pasar, la boda iba a ser el 14 de mayo, ya teníamos la fecha, todo...", contó la actriz rusa en un encuentro con la prensa. "Estábamos cenando con Gabriel, conlas niñas, eran las 7:40 y yo 'mira amor, justo hacía 10 minutos tenía que haber empezado la ceremonia'. Estaba programado hacerlo en Acapulco, en el sunset, la verdad que algo espectacular", contó entonces. Ahorita estamos reprogramando porque sí se nos complicó un poco traer a mi familia y no queremos hace una ceremonia tan importante para mí, y también para Gabriel, sin mi familia", explicó. "Y la verdad es que ahorita, por cuestiones más que nada de vuelos, porque sí pueden salir de Rusia, el único tema es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún y ahorita no lo hay porque no puede pasar por Europa porque está cerrado el espacio aéreo", detalló. "Entonces tenemos que buscar rutas alternativas, son siete personas y la verdad es que sí se nos salía un poco de presupuesto porque no es muy económico volar a siete personas por Dubái o por Turquía o por alguna otra ruta, entonces estamos reprogramando, reajustando, a ver en qué momento sería lo ideal para que ellos pudieran venir y nos pudieran acompañar", agregó, y como Gabriel, expuso la posibilidad de modificar la sede de la boda. "Ahorita todavía no sé si va a ser en la playa, si va a ser aquí en la ciudad, estamos reajustando un poco", expresó.

VER GALERÍA