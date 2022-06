Amber Heard en su primera entrevista: ‘No me pueden decir que piensan que esto ha sido justo’

Han pasado casi dos semanas desde que en la corte de Fairfax, Virginia se diera la resolución en la demanda de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. Después de seis semanas de un sinfín de testimonios y años de enfrentamientos entre la expareja tras su separación, los actores se enfrentaron en la corte en un juicio televisado que acaparó la atención del mundo. El triunfo de Depp fue ampliamente celebrado, no solo por el protagonista de Piratas del Caribe, sino por sus seguidores que se han volcado en un despliegue de cariño y reconocimiento. Por su parte, Amber publicó un mensaje de su cuenta de Instagram justamente después de que se diera el veredicto y solamente su abogada había dado entrevistas un día después del final del juicio. La actriz fue vista a finales de la semana pasada con su nuevo equipo de relaciones públicas, pero ha sido hasta este lunes que se ha dado a conocer la primera entrevista de Amber, en la que se deja ver decepcionada por la ‘injusticia’ de lo sucedido.

La entrevista con Today, grabada el jueves pasado -cuando fue vista por los paparazzis- será dividida en tres partes y esta mañana se ha publicado la primera, por lo que se esperan más declaraciones entre martes y miércoles, con un programa especial que se publicará el viernes. La charla se dio en el mismo medio en el que su abogada dio su entrevista tras la derrota. Con una imagen muy similar a la que se veía en el estrado, el mismo tono de voz, las gesticulaciones marcadas y una postura de claro rechazo a lo sucedido, Amber respondió a las preguntas manteniendo el que ella tenía la verdad de este caso.

“No me importa lo que alguien piense de mí o el juicio que quieras hacer sobre lo que pasó en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, detrás de puertas cerradas. No asumo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no me lo tomo de forma personal. Pero, incluso alguien que está seguro de que me merezco todo este odio y hostilidad, incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías verme a los ojos y decirme que piensas que en redes sociales ha habido una representación justa. No me pueden decir que piensan que esto ha sido justo”, dijo Amber a Savannah Guthrie.

El mensaje de apoyo de la hermana de Amber Heard tras su derrota contra Johnny Depp

El jurado no le creyó

Cuando la experimentada periodista explicó a Amber que el jurado había escuchado su testimonio y no solo, no le habían creído, sino pensaban que estaba mintiendo, Amber se dejó llevar por sus emociones. “Lo voy a poner así, ¿cómo pueden hacer un juicio? ¿cómo podrían llegar a esa conclusión? Lo que habían dicho en ese estrado y escuchado por tres semanas sin parar, testimonios incansables de empleados pagados y al final del juicio, gente cualquiera”, Savannah insistió: “¿No culpas al jurado?”, a lo que Amber respondió: “No los culpo, no los culpo, de hecho, los entiendo. Él es un personaje muy querido y la gente siente que lo conoce. Es un fantástico actor”. Ante esto, la periodista le dejó claro que el trabajo del jurado es no dejarse apantallar con eso y basarse en la evidencia, una vez más dejándole claro que no le creyeron su testimonio: “Una vez más, cómo podrían, después de haber escuchado tres semanas y media de testimonio que no soy una persona con credibilidad, que no creyeran una palabra que saliera de mi boca…”.

