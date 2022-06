Con profunda tristeza, Fernando del Solar le da el último adiós a su padre

Con la sinceridad que suele caracterizar a Fernando del Solar, el carismático presentador ha tomado sus redes sociales para compartir con sus seguidores una noticia sumamente triste para él. Y es que el argentino ha dio a conocer que su padre, el señor Norberto Cacciamani, ha fallecido. Una noticia que sin duda lo ha tomado por sorpresa, según ha dejado ver en el emotivo mensaje de despedida que el conductor de programas como Venga la alegría le ha dedicado a su padre, en el que ha expresado su pesar por esta dolorosa partida, rindiendo así un emotivo homenaje a su memoria.

A través de su perfil de Instagram, Fernando compartió un video en el que mostró algunas fotografías con las que quiso rememorar algunos de los momentos más entrañables que vivió al lado de don Norberto, llamando poderosamente la atención el hecho de que en todas las imágenes el también actor y su progenitor aparecen con una enorme sonrisa dibujada en su rostro, un rasgo que sin duda ha caracterizado al del Solar a lo largo de su carrera y que al parecer heredó de su padre. Al pie del emotivo video, Fer escribió unas líneas en las que expresó su sentir en medio del duelo que atraviesa. “Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo, ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias…”, expresó al presentado sumamente conmovido al inicio de su mensaje.

Fernando continuó con sus palabras en un tono más esperanzador, dejando en claro lo mucho que ha resentido su ausencia, pero recordando cada una de las enseñanzas que en vida le dejó don Norberto, algo con lo que sin duda mantendrá siempre vivo su recuerdo. “Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos”, expresó el guapo conductor. “Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores”, agregó el intérprete. Finalmente, Fernando del Solar cerró su mensaje con unas emotivas palabras de despedida para su padre, una oportunidad en la que aprovechó para poner en alto el cariño que siempre tendrá por él, al terminar sus palabras con una sincera declaración de amor. “¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”, finalizó.

Por su lado, Ana Ferro, esposa de Fernando, también se despidió de forma muy emotiva de su suegro, dejando en claro el cariño que tenía por él y lo mucho que extrañará su presencia física. “Hace unas horas dejaste este espacio, esta materia… y te convertiste en luz. No tengo palabras de cómo agradecerte por ser el padre del ser que amo @fernandodelsolar. Gran parte de lo que es el hoy en día es por ti, Norber. Voy a extrañar esos asados tan ricos y todo lo que preparabas, pero más a tus chistes malos que tu hijo aprendió y también tus nietos que muchas veces no les entiendo nada. Gracias, gracias, gracias. Honro tu vida (tu partida nos sorprendió, tu ausencia ya duele, te vamos a extrañar)”, finalizó.

Sus colegas se solidarizan con él

Como era de esperarse, Fernando fue cobijado de inmediato por sus fans, familiares y amigos del medio, quienes le enviaron sus condolencias al presentador y le mostraron su apoyo en medio de este difícil momento, destacando los mensajes de algunos de sus amigos famosos como Jimena Pérez ‘La Choco’, quien consternada le dio el pésame al presentador: “¡Lo siento muchísimo querido Fer! Abrazo fuerte”, expresó la conductora. Por su lado, Odalys Ramírez le expresó su apoyo a través de Instagram: “Lo siento muchísimo, Fer. Mi cariño para ti y para toda tu familia”, expresó la conductora del programa ¡Cuéntamelo ya! Tania Rincón también envió sus condolencias a Fernando: “¡Abrazo grande querido Fer!”, mientras que Mónica Noguera expresó: “Mi Fer querido, sabes cuánto lo siento. (Tu padre era) ¡Un hombre hermoso! Un ángel total”, finalizó.